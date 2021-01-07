Kripto para piyasası 1 trilyon doları aştı: 37 bin doların üzerinde

Bitcoin'in 37 bin doları aşmasıyla birlikte piyasa değeri 700 milyar doları geçti. Kripto para piyasasının değeriyse 1 trilyon dolar eşiğini aşarak önemli bir kilometre taşını geride bırakmış oldu.

Kripto para piyasasının toplam değeri Perşembe günü ilk kez 1 trilyon doları aştı.

2020'de fiyatını dörde katlayan popüler kripto para Bitcoin 37 bin doları geçerek yeniden rekor kırdı.

Stratejistler söz konusu yükselişin sebeplerine ilişkin spekülatif perakende traderların talebini, trend takip eden quant fonları, varlıklı ve hatta kurumsal yatırımcıları işaret ediyor.

Bitcoin, CoinMarketCap verilerine göre Perşembe günü 37,736.46 doları görmesinin ardından TSİ 08.50'de yüzde 6.88 artıda 37,539.72 dolar seviyesinden işlem gördü.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, Bitcoin kripto para piyasasının yaklaşık üçte ikisini oluştururken ikinci sırada gelen Ether'in piyasa hakimiyeti yüzde 14 civarında. Ether bu yıl şimdiden yüzde 62 yükseldi.

Kripto para araştırmacısı Flipside Crypto'ya göre aktif Bitcoin hesapları 2017 sonundan bu yana en yüksek seviyeye yaklaştı ve bu durum uzun vadeli tutan bazılarının satış planladığının sinyali olabilir. Hesapların yüzde 2'sinden azı Bitcoin arzının yüzde 95'in sahip. Dolayısıyla birkaç büyük alım satım işlemi fiyatlar üzerinde etkili olabiliyor.

Bazı traderlar yükselişle ilgili olarak JPMorgan Chase & Co.'nun 146 bin dolarlık uzun vadeli fiyat tahminini işaret ediyorlar. Bazı traderlar ise ABD'de daha az volatil bir kripto para sınıfının bankalar tarafından ödemelerde kullanılmasına izin verilmesinin altını çiziyor.