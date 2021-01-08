TÜSİAD Başkanı Kaslowski: Ekonomide yeniden güven sağlamak uzun zaman alacak

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, ekonomide yeniden güven sağlamanın uzun zaman alacağını belirterek, "Güven ortamının iki ön koşulu fiyat ve finansal istikrarı" dedi.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaslowski, Koç Üniversitesi ile TÜSİAD tarafından düzenlenen '2021 Yılında Türkiye Ekonomisi' konulu panelde konuştu.

Kaslowski, "Önümüzde enflasyonla mücadelede oldukça uzun yol var, bunun zorluğunu bilerek tüm ekonomik aktörler tarafından tam mutabakatın önemli olduğunu düşünüyorum" ifadesini kullandı.

'Ekonomide güven ortamının iki ön koşulu var'

Dünya'nın haberine göre, Kaslowski açıklamalarına şöyle devam etti: