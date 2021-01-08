TÜSİAD Başkanı Kaslowski: Ekonomide yeniden güven sağlamak uzun zaman alacak

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaslowski, Koç Üniversitesi ile TÜSİAD tarafından düzenlenen '2021 Yılında Türkiye Ekonomisi' konulu panelde konuştu.
Kaslowski, "Önümüzde enflasyonla mücadelede oldukça uzun yol var, bunun zorluğunu bilerek tüm ekonomik aktörler tarafından tam mutabakatın önemli olduğunu düşünüyorum" ifadesini kullandı.
'Ekonomide güven ortamının iki ön koşulu var'
Dünya'nın haberine göre, Kaslowski açıklamalarına şöyle devam etti:
- Ekonomide yeniden güven sağlamak uzun zaman alacak, rehavete kapılmadan çaba sarfetmeliyiz. Ekonomide güven ortamının iki ön koşulu var: Fiyat istikrarı ve finansal istikrar. Enflasyonu düşüremediğimiz ortamda finansal istikrar da malesef mümkün olamıyor.
- Yüksek enflasyonla mücadeleyi erteleyip büyüyelim dediğinizde kaynakları israf ediyoruz; enflasyonla kararlı mücadele süreci sandığımızdan uzun sürebilir.
- Yalnızca doğru iktisat politikaları yeterli olmayabiliyor. Hukuk ve ekonomi reform gündeminin hızla hayata geçmesi, küresel bölgesel ekonomik işbirlikleri konumunuzu olumlu etkileyebilecek.
- Türkiye ekonomisinin ilk yarıda rehavete kapılabileceği tek bir gün dahi yok. Belli bir dönem iktisadi büyümeden feragat edeceğimiz bir dönemden de geçeceğiz.
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