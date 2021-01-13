Süt ve süt ürünlerinde zam sonrası satışlar azaldı

Süt ve süt ürünlerine yeni yıl itibarıyla ortalama yüzde 25 zam geldi. Süt ürünleri üreticileri, artan maliyetler nedeniyle fiyat artışının kaçınılmaz olduğunu söylerken, zamların ardından satışlarda düşüş yaşandığına dikkat çekti.

Artan talep ve yükselen maliyetler nedeniyle birçok ürünün fiyatına zam yapıldı. Son zamlar ise süt ve süt ürünlerinde yaşandı. Kaşar peynirden yoğurtlara, beyaz peynirden ambalajlı sütlere, tereyağdan kremalara yüzde 20 ile 30 arasında zam geldi.

Hürriyet gazetesinden Burak Coşan'ın haberine göre sektör temsilcileri çiğ süt fiyatlarında yaşanan artışın ardından zammın kaçınılmaz olduğunu söylerken, enerji maliyetlerinde yaşanan yükseliş ve ambalaj fiyatlarındaki artışın da zamlarda etkili olduğunu söyledi.

Süt ve süt ürünlerine yapılan zamlar daha yeni yeni raf fiyatlarına yansırken, süt ürünleri üreticileri fiyat yükselişlerinin ardından satışlarda bir miktar düşüş yaşandığını dile getirdi.

'Fırsatçılar da ortaya çıktı'

Bazı ürünlerde ise yaşanan fiyat yükselişleri yüzde 25’i aştı. Bir kilogramlık tereyağın fiyatı 60 TL’yken 80 TL seviyesini aştı. 500 gramlık kaşar peynirin fiyatı ise 24 TL seviyelerinden 35 TL’ye kadar çıktı. Ortalama zamların daha üstünde olan bu zamlar ise vatandaşın tepkisini çekti. Bazı üreticiler ise söz konusu fiyat yükselişlerini fırsatçılık olarak nitelendirirken, bazı marketlerin ise fiyatları daha da yukarı çektiğine vurgu yaptı.

'Zam yapmak kaçınılmazdı'

En son çiğ süt fiyatlarının 15 Kasım 2019 itibarıyla 2 TL’den 2.3 TL’ye yükseldiğine dikkat çeken Eker Süt Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eker, şunları söyledi:

"O günden bu yana çiğ süt fiyatlarında artış olmamıştı. 1 Ocak 2021 itibariyle çiğ süt fiyatları ise yaklaşık yüzde 25 arttı ve 2.8 TL’ye çıkarıldı. Ayrıca aynı dönemler içinde döviz kurlarında da yüzde 20-25 yükseliş yaşandı. Bu da ambalaj maliyetimizin artmasına neden oldu.

Enerji fiyatları yükseldi, asgari ücrette de artış oldu. Tüm bunlar bir araya gelince zam kaçınılmaz oldu. Sektör son ürünlere ortalama yüzde 20-25 zam yaptı. Sektörde rekabet çok fazla olduğu için zam bu seviyelerde kaldı. Eğer gerçek maliyetler yansıtılmış olsaydı oran çok daha fazla olurdu. Bu zammın ardından satışlarda da düşüş yaşanmaya başladı."

'İnsanlar bir anda yüzde 20-25’lik zamları görünce daha çok etkilendi'

2020 boyunca süt ve süt ürünlerine hiç zam yapılmadığının altını çizen Teksüt Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Arınık, "Son bir yılda yemden çiğ süte, ambalajdan enerjiye kadar süt ürünleri üreticisinin kullandığı her üründe fiyat yükselişleri oldu” dedi.

En son çiğ süt fiyatları yaklaşık yüzde 25 arttırılınca süt ürünlerine zammın kaçınılmaz olduğunu kaydeden Arınık, şunları söyledi: