Kuzey Akım 2'nin operatör şirketi, projeyi tamamlama çalışmalarını öteledi

ABD'nin yaptırım tehditleri ve uygulamaları nedeniyle inşaatın son aşamasında duran Kuzey Akım 2 çalışmaları, operatörün şirketin kararıyla bir süre daha kesintiye uğrayacak.

Handelsblatt gazetesinin Nord Stream 2 AG şirketinden bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre teknik donanımda yapılması gereken kontroller sebebiyle projedeki çalışmalar ileri bir tarihe bırakıldı.

Çalışmalara başlamadan önce teknik donanımın kontrol edilmesi gerektiğini söyleyen yetkili, şunları söyledi:

"Danimarka Enerji Kurumu'ndan 15 Ocak'ta çalışmalara başlamak için izin aldık. Ancak bu, belirtilen tarihte boru döşemeye başlayacağımız anlamına gelmiyor. Teknik donanımın kontrolü en az birkaç gün sürer. Bundan dolayı çalışmalara başlayacağımız kesin tarihi belirtemeyiz."

Şirket yetkilisi çalışmaların başlayacağı tarih için ocak sonu veya şubat başı öngörüsünde bulundu.

Danışmanlık firması Ramboll, ABD yaptırımları nedeniyle Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı inşaatının tamamlanmasına katılmaktan çekilmek zorunda kalmıştı.

Daha önce ABD Hazine Bakanlığı, Rus doğalgazını Avrupalı tüketicilere taşıyacak olan Kuzey Akım 2 projesine yönelik yaptırımların yürürlüğe girdiğini ve Washington’un boru hattının yapımını gerçekleştiren şirketlerden çalışmalarını derhal durdurmalarını talep ettiğini açıklamıştı.

1 Ocak'ta yürürlüğe giren Kuzey Akım 2 yaptırımları, inşanın tamamlanması için gerekli sigorta ve sertifikasyon hizmetlerini sunan şirketlerin yanı sıra hattın inşasında yer alan gemiler için hizmet sunan şirketleri hedef alıyor.

Kuzey Akım 2 projesi, toplam yıllık kapasitesi 55 milyar metreküp olan iki doğalgaz boru hattının, Rusya'dan Almanya'ya Baltık Denizi'nin altından döşenmesini öngörüyor.