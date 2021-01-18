Bill Gates, ABD'nin en büyük toprak sahibi oldu

Bill Gates, toplamı 1 milyon kilometrekareye yaklaşan tarım arazileriyle birlikte ABD'deki en büyük tarım arazisi sahibi oldu.

Microsoft’un kurucusu ve milyarder Bill Gates, ABD’de en büyük tarım arazisine sahip kişi oldu.

Bloomberg HT’nin aktardığına göre, Gates’in portföyünde 242 bin dönüm (979 bin kilometrekare) tarım arazisi ve 27 bin dönüm civarında diğer kullanım arazileri yer alıyor.

Gates’in holdingine ait en büyük araziler Louisiana ve Arkansas’ta bulunuyor. Gates’in Washington’daki 16 bin dönüm büyüklüğündeki arazisinin değeriyse 171 milyon dolar civarında.

132 milyar dolar net varlığa sahip Bill Gates’in kişisel varlığını yönetmek için kurduğu Cascade Investment doğrudan ya da dolaylı olarak bu arazilerin büyük bir bölümüne sahip.

2014 yılında Wall Street Journal’e röportaj veren Cascade’ın baş yatırım stratejisti Michael Larson, Bill Gates'in California, Illinois, Iowa, Louisana ve diğer eyaletlerde en azından 100 bin dönümlük bir tarım arazisi bulunduğunu söylerken tüm arazilerin toplamının Manhattan’dan 7 kat daha büyük olduğunu belirtiyor.

Gates’in bu kadar fazla tarım arazisine neden yatırım yaptığıysa hala gizemini koruyor.

Elon Musk, Aralık ayında dünyanın en zengin ikinci kişisi olan Bill Gates'i tahtından ettikten sonra Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’u da geçerek dünyanın en zengin kişisi olmuştu.

Bill Gates ise şu anda dünyanı en zengin üçüncü kişisi konumunda bulunuyor.