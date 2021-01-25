Halkbank'ın Hazine destekli kredileri 30 Haziran'a ertelendi

AK Parti'nin Denizli, Mersin ve Uşak il kongrelerine video konferans aracılığıyla katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halkbank'ın Hazine desteğiyle kullandırdığı kredilerin taksitlerinin ertelendiğini duyurdu.

Erdoğan, "Halkbank tarafından esnaf ve sanatkarlara kullandırılan Hazine ve Maliye Bakanlığı destekli kredileri 30 Haziran'a kadar 6 aylık dönemde ödenmesi gereken taksitleri ertelenecektir” dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, Kovid-19 salgını nedeniyle sıkıntılı bir süreçten geçen esnaf ve sanatkarların sorunlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktardığını belirterek, "Görüşme çok olumlu bir havada geçti. İlk kabine toplantısında çözüme yönelik olumlu adımlar bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.