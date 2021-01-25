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    Erdoğan: Bizi tek adamlıkla suçladılar, şu anda CHP'de tek adamcağız siyaseti işliyor

    © AA / Murat Kula
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
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    CHP'yi eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yıllarca bizi tek adamlıkla suçladılar. Şu anda CHP'de tek adamcağız siyaseti işliyor. Türkiye'nin ilk siyasi partisi CHP'yi tek bir adamcağıza ve onun kimin suflesi olduğu bilinmeyen stratejilerine mahkum ettiler" diye konuştu.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'ndan, AK Parti Denizli, Mersin, Uşak 7. olağan il kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.

    Şubat ayı sonuna kadar tüm il kongrelerini tamamlamayı planladıklarını ifade eden Erdoğan, geçmişte il kongrelerinin önemli bir kısmına bizzat iştirak ettiğini, şimdi bu buluşmaları canlı bağlantılar vasıtasıyla yapmaya çalıştıklarını aktardı.

    ​AK Parti'nin kurulduğu günden beri kendini yenileme kabiliyeti en yüksek parti olarak tebarüz etmiş bir siyasi hareket olduğunu ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:

    'AK Parti'nin kurucusu da sahibi de lokomotifi de bizatihi milletimizin ta kendisidir'

    "İnşallah bu vasfımızı şehirlerimizde, ilçe ve il kongrelerimizde, Türkiye genelinde de büyük kongremizde bir kez daha milletimize ispatlayacağız. İster görevlerine devam etsinler, ister yeni vazife üstlenmiş olsunlar, tüm teşkilatlarımızdan önemli bir beklentim var. Hep birlikte AK Parti'nin Türkiye'nin sadece son 18 yılının değil aynı zamanda geleceğinin de partisi olduğunu göstereceğiz. 11 milyonu aşan üye sayısı, ana kademe yanında güçlü kadın ve gençlik kolları teşkilatlanmasıyla ülkemizin en geniş tabanlı partisi olarak bu konuda büyük avantaja sahibiz.  Hep söylediğim gibi AK Parti'nin kurucusu da sahibi de lokomotifi de bizatihi milletimizin ta kendisidir. Bugüne kadar ne yaptıysak, milletimizle beraber yaptık. Neyi başardıysak, milletimizle beraber başardık. Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırmayı, 2053 vizyonuyla buluşturmayı da yine milletimizle beraber gerçekleştireceğiz. Öznesi insan olan siyasetin icra yeri 83 milyon vatandaşımızın gönlüdür. Önce gönül kazanacağız sonra oy isteyeceğiz."

    'Yapmamız gereken her bir insanımızın kapısını çalmak'

    Basın ve sosyal medya medya mecralarının, gönül kazanma faaliyetlerini yürüttükleri siyasetlerinin sadece tescil ve duyurulma yeri olduğunu ifade eden Erdoğan, "Yapmamız gereken her bir insanımızın kapısını çalmak, derdini dinlemek, beklentisini öğrenmek, yardımcı olunabilecek hususlar varsa gereken irtibatları sağlamak ve böylece kalplerde yer edinmektir. Ülkemizde bu şekilde ulaşmadığımız, gönlüne dokunmadığımız tek bir kişi dahi varsa, bu bizim derhal telafi etmemiz gereken bir eksiğimizdir. Genel merkezimiz layıkıyla çalışacak ki il teşkilatlarımız şevkle sahaya çıksın. İl teşkilatlarımız vazifelerini layıkıyla yerine getirecek ki ilçelerden mahallelere kadar uzanan o büyük AK Parti ailesinin her bir ferdi, sahayı karış karış dolaşsın."

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, genel başkanından sandık görevlisine ve üyesine kadar uzanan siyaset tarzının AK Parti'yi iktidara taşıdığını ve 18 yıldır da iktidarda kalmasını sağladığını belirterek, teşkilatlara şöyle seslendi:

    "Bu çizgiden uzaklaşırsak milletimizle önce gönül bağımızı zayıflatır, ardından sandıktaki desteğimizi kaybederiz. Halbuki bizim milletimize verecek daha çok hizmetimiz, ülkemize kazandıracak daha çok eserimiz var. Hem bugüne kadar binbir emekle oluşturduğumuz kazanımlara sahip çıkmak hem Türkiye'yi çok daha ileriye taşımak için Cumhur İttifakı'nı ve AK Parti'yi güçlü tutmalıyız. Sizler, teşkilatlarda üstlendiğiniz görevlerle aynı zamanda işte böyle tarihi bir sorumluluğa talip oldunuz. İnşallah 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı ve AK Parti'yi zafere sizler taşıyacaksınız. Kendini bu büyük ailenin bir ferdi olarak hisseden herkese gönlümüz de kapımız da partimizin tüm kademeleri sonuna kadar açıktır, açık kalacaktır. Önümüzdeki dönemde göstereceğiniz gayret, sarf edeceğiniz emek, yapacağınız fedakarlık için her birinize şimdiden teşekkür ediyorum."

    'CHP diye bir partinin olup olmadığı tartışmalıdır'

    CHP'yi eleştiren Erdoğan, "Biz ne yapıyorsak karşı çıkmayı, biz ne diyorsak tersini söylemeyi muhalefet tarzı olarak benimsemişlerdir" diyerek, şöyle devam etti:

    "CHP diye bir partinin olup olmadığı tartışmalıdır. CHP hangi politikayı yürütüyor, hangi programı savunuyor? Peki CHP hiç mi bir işe yaramıyor? Elbette ifa ettiği bir görev var. Bunu teraziye benzetebiliriz. Bu terazinin bir kefesinde HDP, bir kefesinde İYi Parti var. CHP’nin vazifesi ise bu iki kefeyi dengede tutarak kurulan yarı gizli yarı açık ittifakı dengelemektir. Yıllarca bizi tek adamlıkla suçladılar. Şu anda CHP’de tek adamcağız siyaseti işliyor. Türkiye’nin ilk siyasi partisi CHP’yi tek bir adamcağıza ve onun kimin suflesi olduğu bilinmeyen stratejilerine mahkum ettiler. Partisinin başına kasetle gelen tek genel başkan bu zattır."
    Etiketler:
    İYİ Parti, HDP, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan
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