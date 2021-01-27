'Viski ithalatı 10 milyon litreye çıktı, rakı ihracatı 3.5 milyon litrede kaldı'

Türkiye'nin 2019'da viski ithalatının yıllık 10 milyon litreye yükseliken, rakı ihracatının 3.5 milyon litrede kaldığı bildirildi.

Alkollü içkiler üzerindeki katı vergi politikasına yönelik tartışmalar sürerken, Türkiye'nin 2019 yılında viski ithalatının yıllık 10 milyon litreye yükseldiği, ancak rakı ihracatının 3.5 milyon litrede kaldığı belirtildi.

Dünya gazetesinde Vahap Munyar imzasıyla yer bulan yazıda, MEY Diageo Genel Müdürü Levent Kömür'ün, bu yılın başında devreye giren son ÖTV artışının ardından 10 yıllık süreç içinde enflasyon ve bazı ürünlerdeki ÖTV artışları hakkında verdiği bilgilere yer buldu.

Yazıda şu ifadeler yer aldı:

"TÜFE: 2010’dan bu yana 3 kat arttı

ÜFE: 2010’dan bugüne artış 3.5 kat

Gıda fiyatları: 3.4 kat arttı

Motorlu Taşıtlar Vergisi: 2010’dan bu yana 4.4 kat yükseldi

Viskinin ÖTV’si: 5 kat arttı

Şarabın ÖTV’si: 6 kat yükseldi

Biranın ÖTV’si: 7 kat arttı

Rakının ÖTV’si: 8 kat yükseldi

Ardından kendi kendine sordu:

Viskinin ÖTV’sindeki artış 5 kat iken, rakının ÖTV’sini 8 kat artırmanın mantığı nedir acaba?"

Levent Kömür, görüntülü platformda düzenlediği sohbet buluşmasında dikkatini çeken bazı verileri bizimle de paylaştı:

"2010 yılında rakı ihracatı 2.5 milyon litreydi. Aynı yıl ülkemize 2.5 milyon litre viski ithal ediliyordu. 2019’da viski ithalatı yıllık 10 milyon litreye yükseldi. Rakı ihracatı 3.5 milyon litreye çıkabildi."

Öte yandan yazıda Kömür'ün, kayıt dışı rakıdan kaynaklanan vergi kaybının 4 milyar doları aştığı bilgisini verdiği aktarıldı.