Merkez Bankası Başkanı Ağbal ile Sabah yazarı Müderrisoğlu arasında gerilim: 'Değerlendirmeleriniz eksik ve yanlış'

Sabah yazarı Okan Müderrisoğlu, Merkez Bankası'nın siyasal bir çerçeveyle de hareket etmesi gerektiğini, faiz politikasının üretim ekonomisini olumsuz etkilediğini söyledi. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal ise yanıt olarak "Sıkı para politikası iddia ettiğiniz gibi ekonomide üretim kaybına yol açmaz. Değerlendirmeleriniz eksik ve yanlış" dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, yılın ilk Enflasyon Raporu'nu açıkladığı toplantıda gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Burada Merkez Bankası'nın ekonomik çerçevenin yanında siyasal bir çerçeve ile de hareket etmesi gerektiğini söyleyen Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yüksek faize karşıyım" şeklindeki açıklamalarını hatırlatarak "Ben şahsen sizin veya kurumsal olarak Merkez Bankası'nın yüksek faizden ne anladığını, nasıl tanımladığını, hali hazırdaki politika oranlarının yüksek olduğunu düşünüp düşünmediğini merak ediyorum" dedi.

İş dünyasının aynı zamanda yüksek faizden de şikayet ettiğini, faizdeki mevcut seviyenin özellikle reel sektörün üretken kesiminin kredi kaynaklarına erişiminde sıkıntı yarattığını söyleyen Müderrisoğlu, "Dolayısıyla biz 'Ameliyat iyi geçti ama hastayı kaybedebiliriz' durumuna düşebilir miyiz? Bu hassas dengeyi nasıl kuracaksınız. Bu yüksek faiz konusu ve bunun reel kesime yansımasını nasıl ele aldığınızı merak ediyorum?" sorusunu sordu.

Müderrisoğlu içinde bulunulan sürecin Merkez Bankası'nı haklı olarak hep riskler ve ihtiyatlı olmak üzerinden bir tanımlamaya ittiğini belirterek şunu sordu:

"Aynı zamanda biz Merkez Bankamızın Türkiye ekonomisinin kazanımları ve geleceğe de daha umutlu bakmamıza imkan verecek bazı başlıklardaki tespit ve yaklaşımlarını da daha sonraki raporlarda görebilecek miyiz? Yani riskler, sıkılaştırma, ihtiyat bu kavramlar bizi son derece dikkatli olmaya teşvik ediyor. Bize ılımlı ve fakat umut verecek kazanımları da daha sonra raporlara yansıtacak mısınız?"

Ağbal: Merkez Bankası herhangi bir şekilde politik değerlendirmenin içine girmez

Ağbal ise Merkez Bankası'nın herhangi bir şekilde politik değerlendirmenin içine girmeyeceğini, politik değerlendirmeye ilişkin değerlendirme de yapamayacağını belirterek "Merkez Bankası fiyat istikrarını yerine getirmekten sorumlu. Aslında fiyat istikrarının sağlandığı bir ekonomi büyüyen bir ekonomidir, yatırımın ve üretimin arttığı bir ekonomidir" diye konuştu.

Merkez Bankası'nın yüzde 5 hedefine varan süreçte sıkı para politikası uygulamasının Müderrisoğlu'nun iddia ettiği gibi ekonomide üretim kaybına neden olmayacağını ifade eden Ağbal, "Burada hükümetin ortaya koyduğu büyüme, üretim süreci hedefiyle para politikasındaki etkileşim, güven kanalı üzerinden aslında bir denge oluşturacak" ifadesini kullandı. Ağbal, şöyle devam etti: