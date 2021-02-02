Merkez Bankası'ndan hükümete enflasyon mektubu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), enflasyon hedefi ile ilgili hükümete yazdığı mektupta, 2020 yıl sonu enflasyonunun hedef aralığının üzerinde gerçekleşmesinin nedenleri arasında güçlü kredi ivmesine bağlı etkiler ve döviz kurundaki artış gösterildi.