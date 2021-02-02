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    Paylaşımlarıyla borsayı alt üst eden Elon Musk, bir süreliğine Twitter'ı terk ettiğini açıkladı

    © AP Photo / John Raoux
    Ekonomi
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202102021043718031-paylasimlariyla-borsayi-alt-ust-eden-elon-musk-bir-sureligine-twitteri-terk-ettigini-acikladi/

    ABD'li teknolojici geliştiricisi ve yatırımcısı Elon Musk tam da Wall Street'te küçük yatırımcıların örgütlenip büyüklerin düzenini bozdukları dönemde yaptığı paylaşımlarla borsanın alt üst oluşuna tuz biber ekmesinin ardından Twitter'dan bir süreliğine çekildiğini duyurdu.

    21. yüzyılın teknoloji ekonomisine liderlik eden Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, 44.5 milyon takipçisiyle "Bir süre yokum" diye vedalaşırken bu kararının gerekçesini açıklamadı.

    Dünyanın en zengin üç kişisinden biri olan Musk, son zamanlarda Twitter'da yaptığı paylaşımlarda bazı şirketlerin isimlerinden söz edince, bu şirketlerin hisseleri borsada büyük değer kazanmıştı.

    İçlerinde GameStop da var ki, bu bilgisayar ve konsol oyunu satıcısı şirket, sosyal medya platformu Reddit'te örgütlenen küçük yatırımcıların Wall Street isyanının odağındaydı. 

    Reddit'teki WallStreetBets forumu gibi grupların hisse alım-satım uygulaması Robinhood üzerinden koordineli şekilde GameStop hisselerini satın alması sonucu, ekonomik açıdan zordaki bu şirketin hisseleri yüzde 680'den fazla değer kazanmıştı. Bunda Musk da geçen hafta GameStop hisselerini fırlatan Redditçilere destek paylaşımı yaparak rol oynarken, Beyaz Saray ve finans devlerinin baskılarıyla Robinhood ve diğer pek çok uygulama GameStop hisselerinin alım satımını durdurdu. 

    Bu arada Musk'ın Etsy'ye sevgisini dışa vurması da perakende sitesinin hisselerinin yüzde 8 değer kazanmasına yol açtı.

    Twitter profiline sadece '#bitcoin' yazması da kripto para biriminin değerinin yüzde 20 yükselmesini sağladı.

    "Bu gece Los Angeles saatiyle 22:00'de Clubhouse'dayım" diye tweetleyince, küçük yatırımcılar Clubhouse Media Group isimli şirketin hisselerine hücum etti. Clubhouse sohbet uygulamasıyla alakası olmayan şirketin hisseleri bir günde yüzde 110 yükseldi.

    49 yaşındaki teknoloji milyarderinin geçmiş yıllarda da tweetleri yüzünden başı derde girmişti. Örneğin 2018'de sosyal medyada Tesla'yı borsadan çekmekle ilgili spekülasyon yaptığı gerekçesiyle Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından uyarılınca, elektrikli otomotiv şirketinin yönetim kurulu başkanlığından çekilmişti.

    Ancak sosyal medya, pandemi döneminde servetini dokuza katlayarak 185 milyar dolara çıkaran Musk'ın hayatının ayrılmaz bir parçası. Bundan önce haziran ayında da Twitter'ı bıraktığını duyurmuş, iki gün sonra geri dönmüştü.

     

     

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