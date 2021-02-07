Takvim gazetesi: Alışverişe tek başına ve tok karnına çıkın, çocuklar olmasın

Takvim gazetesi manşete taşıdığı 'Bu haberi okumadan markete girmeyin, çıkarken üzülmeyin' başlıklı haberinde, 'market alışverişlerinde fazla harcama yapılmaması için ipuçları' verdi.
"Satışı artırmak isteyen marketler, müşterilere türlü türlü psikolojik tuzaklar kuruyor" uyarısı yapılan haberde sıralanan maddeler şöyle:
- Alışverişe tek başına ve tok karnına çıkın. Çocuklar olmasın
- Cazip kokular yoldan çıkarmasın. Evde hiçbiri kalmaz.
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Sebze, meyve, süt, et alın. Abur cuburdan kaçının.
- Büyük araba doldurmaya teşvik eder, sepetten şaşmayın.
- Ürünlere dokunmayın. Sahiplik duygusu almaya zorlar.
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İkramları geri çevirin. Dilinize değdiği an tuzağa düşersiniz.
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Islak yeşillik taze görünür, kolay satılır. Ama çabuk çürür.
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Pahalı ürün göz hizasındadır. Yukarıya ve aşağıya bakın.
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Gurme reyonunda zemin titrer. Yavaşlar, daha çok alırsınız.
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Kasiyer indirimli ürün teklif eder. Rafta da aynı fiyattır.
Takvim Gazetesi okurlarına market alışverişlerinde ‘fazla harcama yapmamaları’ için ipuçları verdi:— Medyanın Elli Tonu (@Medyanin50Tonu) February 7, 2021
- Alışverişe tek başına ve tok karnına çıkın. Çocuklar olmasın.
- Büyük araba doldurmaya teşvik eder, sepetten şaşmayın.
- Ürünlere dokunmayın. Sahiplik duygusu almaya zorlar. pic.twitter.com/QFfqExYerc
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