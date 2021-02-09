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    Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran

    ATO Başkanı Baran'dan zincir marketlere çağrı: Kısıtlamalar bitene kadar hafta sonu gıda dışı ürün satmayın

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    Ekonomi
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    Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, zincir marketlere yönelik olarak "Kısıtlamalar bitene kadar lütfen hafta sonları gıda dışı ürünleri satmayın. Tüccarımızı genel giderlerini bile karşılayamayacak duruma getirmeyelim" çağrısında bulundu.

    Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, zincir marketlerin bir evin her türlü ihtiyacını karşılayacak şekilde ürün konseptlerini genişlettiklerini belirterek, Kovid-19 kısıtlamaları sona erene kadar, hafta sonları gıda dışı ürün satmama çağrısında bulundu.

    Yazılı açıklama yapan Gürsel Baran, zincir marketlerin bu konseptinin, bu ürünler üzerine ticaret yapanların iş hacimlerini olumsuz etkilediğini kaydetti. Baran, marketlerin İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer alan tekel ürünlerinin satışında olduğu gibi gıda dışı tüm alanlarda satış yapmaması gerektiğini bildirdi.

    Marketlerde, gıdanın yanı sıra tekstilden zücaciyeye, halıdan televizyona, hırdavattan inşaat malzemesine kadar geniş bir ürün yelpazesi bulunduğunun altını çizen Baran, "Vatandaşlarımızın genel alışkanlığı ihtiyaçlarını hafta sonu alışverişlerde gidermesidir. Pandemi kısıtları nedeniyle hareket kabiliyeti kısıtlanan vatandaşlar, ihtiyaçlarını hafta sonları açık olan marketlerden karşılıyor. Bu durum da yüzlerce ürünün satıldığı sektörlerde ticaret yapan üyelerimizin mağduriyetine yol açıyor" ifadelerini kullandı.

    'Ekonomimiz tüm işletmelerimiz ayakta kaldığında ancak güçlü olabilir'

    Zincir marketlerin rekabet ettikleri sektör sayısının giderek arttığının altını çizen Gürsel Baran, ticaret yaparak ayakta kalmaya çalışan üyelerinin zincir marketlerin orantısız gücünün altında ezildiklerini belirtti.

    İktisadi hayatın, en küçük işletmelerden, büyük şirketlere kadar bir bütün olduğuna vurgu yapan Baran, “Hükümetimiz tekel ürünleri konusunda haksız rekabetin önüne geçerek, marketlerde cumartesi ve pazar günleri tekel ürünü satışlarını yasakladı. Aynı şekilde tuhafiyeciden, çorapçıya, hırdavatçıdan, bebe mağazalarına, kırtasiyeciden, elektronik eşya satıcısına kadar hafta sonu dükkânını açamayan tüccarlarımıza da sahip çıkmamız gerekiyor. Ekonomimiz tüm işletmelerimiz ayakta kaldığında ancak güçlü olabilir. Bu nedenle zincir marketlere çağrıda bulunuyorum, lütfen hafta sonları gıda dışı ürünleri satmayın. Tüccarımızı genel giderlerini bile karşılayamayacak duruma getirmeyelim"  diye konuştu.

    Baran’ın verdiği bilgilere göre, zincir marketlerde sürekli ya da dönemsel olarak satışa sunulan ürünler şunlar:

    Kitap, kırtasiye: defter, boya kalemi, matara, beslenme çantası, pil,

    Kozmetik: kişisel bakım, makyaj, cilt bakımı, parfüm, deodorant, epilasyon ürünleri, güneş ürünleri, traş ürünleri, kremler

    Oto-Bahçe-Yapı: Yapı market, elektrikli alet, nalburiye, hırdavat, el aletleri, jeneratör Oto bakım ve aksesuar, oto ses sistemleri, görüntü ve navigasyon, oto bakım ve temizlik ürünleri, koltuk kılıfı, paspas, bagaj havuzu, bahçe makineleri, sulama, çiçek, tohum, dekorasyon

    Anne bebek: Bebek ürünleri, bebek mamaları, bebek bezi, bebek giyim, oto koltuğu ana kucağı, kozmetik, banyo, bebek oyuncakları, ıslak mendik, bebek güvenlik ekipmanları,

    Ev ve yaşam kategorisi: Mobilya, spor ve hobi ürünleri, bisiklet, motosiklet, spor malzemesi, ev tekstili halı kilim,

    Ev ve mutfak gereçleri: Tencere, tava, kalıp, çatal kaşık bıçak, fincan, bardak sürahi, cam mutfak aletleri, mutfak sarf malzemeleri, çaydanlık cezve, plastik mutfak aletleri, plastik ev gereçleri, organizerler,

    Banyo: Banyo mobilyası, banyo askısı, diş fırçalık sabunluk, çamaşır sepeti, çöp kovası, havluluk, klozet fırçası, baskül, batarya, musluk

    Ev dekorasyon: Dekoratif aksesuarlar, aydınlatma, priz,

    Evcil hayvanlar: Kedi maması, köpek maması, yardımcı ürünler

    Seyahat ürünleri: Valizler

    Giyim ve aksesuar: İç giyim, giyim, aksesuar, çorap, sırt çantası, ayakkabı, terlik, mont

    Saatler: Erkek kol saatleri, kadın kol saatleri, çocuk kol saatleri

    Elektronik: Beyaz eşyalar, bulaşık makinesi, çamaşır, derin dondurucu, fırın, ocak

    Elektrikli Ev aletleri: Blender, kişisel bakım, meyve sıkıcı, süpürge, tost makinesi, ütü, su ısıtıcı, kettle, çay makinesi, kahve makinesi, fritöz, dikiş makinesi, küçük ev aletleri

    Telefon ve aksesuarı: Cep telefonu, powerbank, hafıza kartı, akıllı saat ve bileklik, şarj cihazı ve kablo, sanat gerçeklik gözlüğü, kulaklık, ekran koruyucusu, hoparlör, telsiz telefon

    Televizyon ve Ses Sistemleri: Televizyon, televizyon aksesuarları, tv ses görüntü sistemleri, oyun konsolları,

    Bilgisayar: Diz üstü bilgisayar, tablet, yazıcı, bilgisayar bileşenleri, veri depolama, ağ ve modem, kulaklık.

    Market Kategorisi: Gıdalar ve temizlik malzemeleri

    Etiketler:
    Satış, Gıda, Kısıtlama, koronavirüs tedbirleri, Koronavirüsle mücadele, Koronavirüs, Market, Zincir, Gürsel Baran, ATO
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    Köyde vakaya rastlanmamasını lavantaya bağlayan Muhtar Yılmaz, Biz lavantaları kaynatıp buharını içimize çekiyoruz. Bunun da iyi geldiğini kendimizce düşünüyoruz. Bilimsel bir sonucu yok ama vaka olmamasını buna bağlıyoruz. Lavantanın çayını içiyoruz. Zaten köyümüzde bir gelenek var. Herkes yatmadan önce yarım çay bardağı lavanta suyunu içer. Gece müthiş bir uyku düzeni sağlıyor. Vücuttaki ağrılara iyi geliyor. Birçok faydası da var. Sadece lavanta bize iyi geliyor diye kuralları hiçe saymıyoruz. Bizim köye yakın 2 köy daha var, onlarda da bizim gibi vakaya rastlanmadı diye konuştu.
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