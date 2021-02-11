Akbank uzaktan çalışmayı kalıcı hale getirdi

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, salgın sonrasında yepyeni bir çalışma modeline geçtiklerini belirterek, "İşin geleceğine cesur bir adım atıyoruz. Çalışma düzenimizdeki esnekliği artık kalıcı hale getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Akbank, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası çalışma düzenindeki esnekliği kalıcı hale getirdiğini açıkladı. Bankadan yapılan açıklamaya göre, yeni dönemde çalışma koşulları ‘uzaktan çalışma’, ‘hibrit’ ve ‘ofisten çalışma’ olarak üç farklı şekilde tasarlandı.

Anadolu Ajansı'nda (AA) yer alan habere göre müşterilerle birebir ve yüz yüze hizmet veren şubeler yerinden çalışmaya devam edecek. Genel müdürlük ekiplerinin ise yüzde 52’si uzaktan, yüzde 36’sı hibrit düzende, yüzde 12’si ise ofisten çalışacak.

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, şunları kaydetti:

"Bu yeni yaklaşımımız kapsamında değişik zaman dilimlerinde veya yarı zamanlı çalışmayı tercih edenler gibi farklı kitlelere erişme imkânını da bulacağız. Bu yaklaşımımızın istihdam yaratmada da ülkemizde yeni açılımlara öncülük edeceğine inanıyorum."

Koç Holding de geçen ayki açıklamasında benzer bir yaklaşım gösterileceğini belirtmiş, CEO Levent Çakıroğlu, ofis çalışanları için uzaktan çalışmanın kalıcı hale getirileceğini söylemişti.