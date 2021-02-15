TÜİK Başkanı görevden alındı

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı Muhammed Cahid Şirin görevinden alındı. Yerine başkan yardımcısı Ahmet Kürşad Dosdoğru vekaleten atandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı'na, Başkan Yardımcısı Ahmet Kürşad Dosdoğru'nun vekaleten atandığı bildirildi.

Kuruluştan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Türkiye İstatistik Kurumu'nun Başkanlığına Sayın Muhammed Cahit Şirin'in yerine Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Sayın Ahmet Kürşad Dosdoğru vekaleten atanmıştır" denildi.

Şirin, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı'na 22 Mayıs 2020 tarihinde atanmıştı. Böylece kurumun başkanı 1 yılda ikinci kez değişmiş oldu.

Ahmet Kürşad Dosdoğru kimdir?

Ahmed Kürşad Dosdoğru 1978'de Yozgat'ta doğdu. 2004'te ODTÜ İktisat Bölümünden mezun olan Dosdoğru, aynı yıl TÜİK Van Bölge Müdürlüğünde uzman yardımcısı olarak göreve başladı. 2009'da TÜİK merkez teşkilatı bünyesindeki Ulusal Hesaplar Daire Başkanlığında uzmanlığını alan Dosdoğru, 2012'de Yıllık Hesaplar Grup Sorumluluğu görevine getirildi. Dosdoğru, 2017'de de Başkan Yardımcılığına atandı.