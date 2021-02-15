Uluslararası Finans Enstitüsü Başkanı Brooks: Dolar/TL'nin adil değeri 7.50

Dolar/TL kuru haftanın ilk işlem gününe aşağı yönlü başladı ve 7 seviyesinin altına indi. Küresel piyasalarda da doların gerilediği görüldü. Yeni haftanın başında gelişen ülke kurlarının hemen hemen tamamı dolara karşı pozitif performans sergiledi.

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Başkanı Robin Brooks, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımında, "Türkiye'nin en güçlü taraflarından biri yenilikçi ihracat sektörü - turizm de dahil. Bakın grafikte de ihracat hacimleri nasıl diğer EM'lere göre Kovid-19 öncesi düzeylere çıktı. İhracat Türkiye'nin ithalat bağımlılığını azaltması için kritik öneme sahip. Bu nedenle dolar/TL'nin adil değerini 7.50 olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

One of Turkey's biggest strengths is its innovative export sector, including tourism. Just look how Turkey's export volumes (red) rose above other EMs pre-COVID. Exports are key to rebalancing Turkey away from its import-dependence, so we are keeping our $/TRY fair value at 7.50. pic.twitter.com/Xr60loWxZe — Robin Brooks (@RobinBrooksIIF) February 14, 2021

​Geçen yılın kasım ayında 8.5832 ile tarihi zirvesini gören dolar/TL, altı aydan sonra, bugün 7 seviyesinin altına gerileyerek aşağı yönlü bir ivme gösterdi.