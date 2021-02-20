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    Buğday

    Türkiye, 1.4 milyar nüfuslu Çin'den daha fazla buğday ithal etti

    © Sputnik / Aleksey Malgavko
    Ekonomi
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    Sputnik Türkiye
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    Türkiye, 2020 yılında toplam üretimin yüzde 48’i oranında buğday ithal ederek dünya rekoru kırdı. Nüfusu 1.4 milyara yaklaşan Çin ise ikinci sırada yer aldı.

    Sözcü'den Nuray Tarhan'ın haberine göre geçen yıl 9 milyon 750 bin ton buğday ithal ederek karşılığında 2 milyar 365 milyon dolar ödeyen Türkiye, yeni bir rekora imza attı. 2019 yılında ürettiği buğdayın yüzde 52'si oranında ithalat yapan Türkiye, 2020 yılında yüzde 48'le ilk sıralarda yer aldı.

    Rusya tarım
    © Sputnik / Vitaliy Timkiv
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    CHP Genel Başkanı Tarım Politikalarından Sorumlu Başdanışmanı Orhan Sarıbal, buğdaya AK Parti döneminde 72 milyon ton ithalata karşılık 19 milyar dolar ödendiğini belirterek, “Özellikle son 2 yıldır Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde, üretilen buğdayın yarısına yakını ithal edildi. Her yıl ortalama 10 milyon ton buğday aldık. 2019'da ürettiğimiz buğdayın yüzde 52'si, 2020'de ise yüzde 48'i oranında ithalat yaparak ikinci kez tarihe geçtik” dedi.

    Sarıbal, şunları söyledi:

    “Geçen yıl 9 milyon 750 bin ton ithal buğdayın 6.5 milyon tonunu Rusya'dan, 1 milyon tonunu Ukrayna'dan, 550 bin tonunu Kanada'dan, 400 bin tonunu Meksika'dan ve 300 bin tonunu da Litvanya'dan aldık. Dünyanın bir ucundaki Meksika'dan bile buğday alırken, üretimimiz 2003 yılından beri yerinde sayıyor. AKP döneminde yıllık ürettiğimiz buğday miktarı ortalama 20.2 milyon ton oldu.” 

    'Üreticiye düşük fiyat'

    Bu yıl üreticiye ton başına 1.650 lira fiyat verilirken dışarıdan 2 bin 200 ile 2 bin 400 lira arasında değişen fiyatlarla buğday ithal edildiğini vurgulayan Sarıbal, “Üstelik 2017 yılında yüzde 130 olan buğday gümrük vergisi 2020 sonunda sıfırlandı. AKP'nin çiftçiyi görmezden gelen politikaları devam ettiği için bu yıl da ithalat rekorları kırılması sürpriz olmaz” diye konuştu.

    Çin'i geride bıraktı

    Trademap geçici verilerine göre Türkiye, geçen yıl 9 milyon 750 bin tonluk buğday ithalatıyla, dünyanın en büyük gıda ithalatçısı Çin'i geride bıraktı. Çin 8 milyon 380 bin tonluk buğday ithal ederken, Türkiye Brezilya, Japonya, Güney Kore gibi nüfusu yüksek ülkeleri de geçmeyi başardı. 2019'da tarım ithalatında dünya ve Cumhuriyet dönemi rekoru kırıldığını söyleyen Orhan Sarıbal, “Pandemiye rağmen AKP, dünya rekorunu 2020'de egale etti” dedi.

    Etiketler:
    Orhan Sarıbal, Buğday, Çin, Türkiye, Rusya
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