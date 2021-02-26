Kayıt
05:47 26 Şubat 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    ABD Hazine Bakanı Yellen: Aşılama küresel ekonomiye sağlanabilecek en güçlü teşvik

    © REUTERS / Christopher Aluka Berry
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 02
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/16/1043632824_0:0:1800:1012_1200x675_80_0_0_702b26e6cb8bfd8b7bbebb712c8f1d2c.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202102261043902766-abd-hazine-bakani-yellen-asilama-kuresel-ekonomiye-saglanabilecek-en-guclu-tesvik/

    ABD Hazine Bakanı Yellen, Kovid-19 salgınını kontrol altına almanın güçlü bir ekonomik toparlanma için önemli olduğunu belirterek, hızlı ve gerçekten küresel bir aşılama programının ekonomiye sağlanabilecek en güçlü teşvik olduğunu ifade etti.

    ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, 26 Şubat'ta video konferans yöntemiyle düzenlenecek G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısı öncesi G20'deki mevkidaşlarına yönelik bir mektup kaleme aldı.

    Küresel toplumun bir yılı aşkın süredir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu sağlık krizi ile ekonomik krizin zorluklarıyla karşı karşıya olduğunu anımsatan Yellen, salgınının halkın sağlığı ve refahı, ekonomiler ile toplumların sosyal dokusu üzerindeki yıkıcı etkisinin görülmeye devam ettiğini kaydetti.

    Yellen, bu krizlere karşı hiçbir ülkenin tek başına zafer ilan edemeyeceğini ve iş birliğinin önemli olduğunu belirterek, "İlk görevimiz virüsü durdurmak olmalı. Dünya genelinde salgını kontrol altına almak, güçlü bir ekonomik iyileşme için çok önemlidir" değerlendirmesinde bulundu.

    Mali desteği erken çekmeme çağrısı

    ABD'nin yerel ve küresel aşılama kampanyasına verdiği öneme işaret eden Yellen, aşılara erişimin olmaması halinde özellikle düşük gelirli ülkelerin daha fazla can kaybı yaşayacağını ve ekonomik toparlanmanın gereksiz yere gecikeceğini aktardı.

    Yellen, G20 ülkelerine aşılamaya yönelik girişimlere verdikleri desteği artırma çağrısında bulunarak, "Hızlı ve gerçekten küresel bir aşılama programı, küresel ekonomiye sağlayabileceğimiz en güçlü teşviktir" ifadelerini kullandı.

    Vatandaşlara ekonomik destek sağlamaya ve ekonomileri daha güçlü ve kapsayıcı olacak şekilde yeniden inşa etmeye devam edilmesi gerektiğini vurgulayan Yellen, "G20 ülkelerini önemli mali ve maliye politikası önlemleri almaya devam etmeye, desteği çok erken çekmekten kaçınmaya çağırıyorum" ifadelerine yer verdi.

    Yellen'dan düşük gelirli ülkeler için yeni SDR tahsisine destek

    Yellen, özellikle düşük gelirli ülkelerin salgından ağır bir darbe aldığına dikkati çekerek, bu ülkelerin sağlık krizi ile ekonomik krize yanıt verebilmek için sınırlı politika seçenekleriyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

    Düşük gelirli ülkeleri desteklemek için daha fazla uluslararası eylem olmaması halinde küresel ekonomide tehlikeli ve kalıcı bir sapma riskiyle karşı karşıya olunacağını belirten Yellen, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası gibi kurumların küresel sağlık müdahalesinin finansmanında, yeşil toparlanmanın desteklenmesinde ve borç kırılganlıklarının ele alınmasında rol oynamaya devam etmeleri gerektiğinin altını çizdi.

    Yellen, "IMF'ye yeni özel çekme hakları (SDR) tahsis edilmesi, düşük gelirli ülkelerin çok ihtiyaç duyduğu sağlık ve ekonomik toparlanma çabalarını kolaylaştırmak için likiditeyi artırabilir" değerlendirmesinde bulundu.

    ABD Hazine Bakanı Yellen, devam eden ikili finansmanın yanı sıra, düşük gelirli ülkelerdeki toparlanma çabalarını desteklemek için daha fazla SDR kanalize edilmesi gerektiğini vurguladı.

    'G20, dijital ödeme çalışmalarını desteklemeye devam etmeli'

    Salgının iş ve günlük yaşamın çoğunu çevrim içi ortama taşıdığına da dikkati çeken Yellen, şunları kaydetti:

    "İnsanların giderek dijitalleşen bu dünyaya uyum sağlamasına yardımcı olmaya yönelik çabalara yatırım yapmalıyız. G20, Finansal İstikrar Kurulu ve standart belirleme organlarında dijital ödemeler konusundaki çalışmaları desteklemeye devam etmeli. Kötü niyetli ve yasa dışı faaliyetler için kullanımları dahil olmak üzere olası riskleri azaltırken ödeme sistemlerimizin hızını ve verimliliğini artırabileceğimize inanıyorum."

    Yellen, Kovid-19 salgının iklim değişikliğiyle mücadelede küresel iş birliğine ihtiyaç olduğunu gösterdiğini belirterek, gerçek anlamda kolektif ve çok taraflı bir yanıtın bu küresel soruna tek gerçekçi çözüm olduğunu ifade etti.

    Etiketler:
    IMF, G20, Aşılama, Kovid-19, ekonomik toparlanma, Koronavirüs, Janet Yellen
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Gaziantepli usta dünyanın en küçük baklavasını yaptı
    Dünyanın en küçük baklava dilimlerini yaptı: Bir tepsiye bin 386 baklava dilimi sığdırdı
    Karikatür
    ABD, Mısır’ın Rus Su-35 jetlerini satın almasından endişeli
    İnfografik
    WhatsApp ve Telegram'ın özellikleri neler?
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet