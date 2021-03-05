Elektrikli araçlara yeni ÖTV artışı yolda

Dünya'dan Çiğdem Yücesoy Subaşı'nın haberine göre, elektrikli otomobillere geçen ay gelen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammına bir yenisinin eklenmesi gündeme alındı. Bu kez sadece motor gücü 120 kilowatt’ın (KW) üzerinde olanları kapsayacak ek bir zam üzerinde çalışmalar yapıldığı öğrenildi.

Motor gücü 120 KW’ın üzerindeki elektrikli araçların halen yüzde 60 olan ÖTV’sinin yüzde 110’a çıkarılacağı edinilen bilgiler arasında.

Halen uygulamada olan ÖTV oranları geçen ay 1 Şubat 2021 tarih ve 3471 sayılı Cumhurbaşkanı imzasıyla karara bağlanmış, Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Buna göre sadece elektrik motorlularda geçerli olacak şekilde, motor gücü 85 KW’ı geçmeyenlerin vergi oranı yüzde 3’ten yüzde 10’a çıkarılmıştı. Motor gücü 85 KW ile 120 KW arasında olanların yüzde 7’den 25’e yükseltilmişti. En büyük artış ise yüzde 15’ten 60’a çıkarılan 120 KW’ı geçen araçlarda yapılmıştı.

Yeni kırılımlar gündemde

Sektöre yakın kaynaklar ÖTV'nin yüzde 60’tan 110’a çıkarılmasının araç satışlarına balta vuracağını söylüyorlar. Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği (TEHAD) Başkanı Berkan Bayram geçen hafta Gelirler İdaresi Müdürlüğü'nde bir toplantıya katıldıklarını ve ÖTV zammı ile başlayan yeni dönemle ilgili görüştüklerini ifade ederek, “Bu toplantıda elektrikli araçlarda uygulanan motor hacmi bantlarının geniş olduğunu söyledik ve yeni bir uygulamaya geçilmesi yönünde talepte bulunduk” şeklinde konuştu.

Bayram, araçların güç baremlerine göre yeni kırılımlar oluşturulması gerektiğinin altını çizerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bilindiği gibi motor gücü 120 KW ve üstü olanların tamamı için aynı ÖTV uygulanıyor. 10 yıl önce yapılmış bir düzenleme bu. O dönemde hazırlandığında bu kategorideki model sayısı çok azdı. Ancak bugün 120 KW üstünde 14 markanın elektrikli otomobili var. Bu markaların da içinde farklı segmentler yer alıyor. Aynı band içinde olduğu için C segmenti elektrikli model de E segmenti lüks spor modeller de yüzde 60 ile aynı ÖTV’yi ödüyor.”

120, 200 ve 300 KW gibi yeni baremlere ihtiyaç olduğunu vurgulayan Bayram, “Halen Türkiye'de 28 modelin elektrikli aracı satışta. Yeni geleceklerle birlikte bu yılın sonunda model sayısı 35’e ulaşacak. Bu modellerin içinde yüzde 10’luk dilimde sadece 4 model, yüzde 60’lık bölümde ise 16 model var. Bu modeller arasındaki satış rakamları arasında segment nedeniyle ciddi bir uçurum var. Bakanlık bu kategorileri ayırarak, yeni bantlar oluşturursa bu da yeni ÖTV zammını gündeme getirebilir” ifadelerini kullandı.

‘Satışlar artıyor ama beklenen ölçüde değil’

Yüzde 110 olarak uygulanacak yeni ÖTV’nin lüks segment için geçerli olacağı düşünülüyor.

Diğer taraftan zamlı ÖTV’ye karşılık elektrikli araçlarda satış adetleri yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) raporlarındaki son üç aylık verilere göre; aralık ayında 83 olan satış adedi, ocak ayında artan fiyatlara rağmen aynı seviyede kaldı.

Şubat ayında uygulanan yeni ÖTV oranları satışlarda hızı yine kesmedi. Zamlı ÖTV’yle birlikte araç satışı 138 adet olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı döneminde 80 olan satış adedi 58 adet arttı.

Elektrikli araç satışı yapan bayiler, ÖTV zamlarının elektrik araç satışında bir miktar hız kestiğini ancak bıçak gibi kesmediğini söylüyorlar. Özellikle de Porsche’nin modeli Taycan araçlara ilginin yüksek olduğuna dikkat çekiliyor. Benzerlerine göre fiyatının düşük olmasının talep yarattığı belirtiliyor.

Elektrikli araçlara ilgi duyan bir kitle oluştuğunu vurgulayan Bayram, “Yapılan artışlar bu araçlara meraklı kitlenin önünü kesmedi. Satışlar artarak devam ediyor. Ancak daha yüksek sayılarda olacağına yönelik beklentimizi karşılayacak seviyede değil” diye konuştu.

Yapılan çalışmada son aşamaya gelindiğini söyleyen kaynaklar, yeni oranın yakın zamanda açıklanacağını söylüyorlar.