Çin'de emeklilik yaşı yükseltildi

Çin Başbakanı Li Keçiang, parlamento oturumunun açılışında, hükümetin faaliyetiyle ilgili raporu açıkladığı konuşmasında, "Uygun doğum oranına ulaşmak için çalışacağız. Standart emeklilik yaşı aşamalı olarak artacak, temel yaşlılık emeklilik sigortası nüfusun yüzde 95’ini kapsayacak" ifadelerini kullandı.

Raporda, ülkede sosyal güvenlik ve yardım sisteminin de iyileştirileceği kaydedildi.

Çin nüfusu, 2017 sonu itibariyle 1 milyar 390 milyona ulaştı. Aralarından 240 milyonu (nüfusun yüzde 17.3’ü) 60 yaş üstü vatandaşlar. Tahminlere göre, 2035'te ülkede her 2 vergi mükellefine 1 emekli tekabül edecek, 2030'dan sonra şiddetli işgücü kıtlığı yaşanacak, 2050'de de yaşlı vatandaş sayısı 487 milyona ulaşarak ülke nüfusunun yüzde 35'ini oluşturacak.

Halihazırda Çin'de erkekler 60, kadınlar 55 yaşında emekli oluyor. Dünyanın en genç emeklilik yaşına sahip ülkede bu seviye, ortalama yaşam süresinin 68 olduğu 1978'de kabul edilmişti. Çin'de son zamanlarda ortalama yaşam süresi 77'e çıktı. Bu nedenle hükümet, erkekler ve kadınlar için emeklilik yaşını 2045 yılına kadar 65’e çıkaracak bir reform planını değerlendiriyor.

Uzmanların görüşüne göre, bu reform, ülkenin bazı bölgelerinde emeklilik fonundaki açığı kapatmaya yardımcı olmanın yanı sıra, yaşlı ebeveynlerine bakmak zorunda olan vatandaşlar üzerindeki yükü de hafifletecek. Ancak reforma karşı çıkanlar, emeklilik yaşının yükseltilmesinin genç uzmanlar için istihdam sorunu yaratacağını savunuyor.