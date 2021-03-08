Bakan Varank: Oppo'nun Tuzla'da yapımı devam eden fabrikasında test üretimine başlandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çinli dev akıllı telefon markası Oppo'nun İstanbul Tuzla'da yapımı devam eden fabrikasında test üretimine başladığını açıkladı.
Global markaların ülkemize olan ilgisi her geçen gün artıyor.— Mustafa Varank (@varank) March 8, 2021
Akıllı telefon üreticisi OPPO, CKD sistemiyle kurduğu Türkiye’deki fabrikasında deneme üretimine başladı.
Hoşgeldin! @OPPOmobileTR pic.twitter.com/dLW1zWG3z9
Varank, "OPPO fabrikasının tam kapasite üretime geçmesiyle yaklaşık 1000 kişinin istihdam edilmesi bekleniyor" ifadelerini kullandı.
Varank ayrıca "Gerekli yatırım ortamını oluşturmak için Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde yoğun gayret gösteriyoruz. Türkiye'ye yatırım yapan kazanır" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
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