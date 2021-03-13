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    Faik Öztrak

    CHP'den Erdoğan'ın duyurduğu 'Ekonomi Reform Paketi'ne ilişkin açıklama: 19 yıllık AK Parti yönetiminin 23. paketi

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    Ekonomi
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    CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Ekonomide Reform Paketi’ne ilişkin, “Erdoğan bugün 19 yıllık Ak Parti yönetiminin 23. paketini açıkladı” diye konuştu.

    CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün açıkladığı 'Ekonomide Reform Paketi'ne ilişkin, ANKA Haber Ajansı’na değerlendirmelerde bulundu.

    Faik Öztrak, şunları söyledi:

    • Erdoğan bugün 19 yıllık Ak Parti yönetiminin 23. paketini açıkladı. Bu 23 paketin 12 tanesi, son 8 yılda açıklanmış olan paketler. Yine bugün paketin içeriğine de baktığımız zaman pakette yer alan birçok konunun daha önce açıklanmış olan planlarda, orta vadeli programlarda yer almış olan konular olduğunu görüyoruz. Dikkati çeken bir başka husus da bugün açıklanan program kapsamında birçok komitenin, komisyonun, başkanlığın kuruluyor olması. Dolayısıyla, anlaşılan, burada yer alan tedbirlerin önemli bir kısmı, komisyonlara havale edilecek. Bugün açıklanan düzenlemelere baktığımız zaman insanın içinden şunu demek gerekiyor: ‘Ainesi iştir kişinin, lafa bakılmaz.’ Şimdi bugüne kadar yazmışsınız bu tedbirleri. Çoğunu almamışsınız. Şimdi bu tedbirleri arka arkaya sıralamak suretiyle ülkede reform yapacağınızı söylüyorsunuz. Bu nedenle de bu gelişmelerin dikkatle takip edilmesi ve bu çerçevede söylenen tedbirlerin alınıp alınmadığının da görülmesi gerekiyor.

    'Saray'ın uçaklarından tasarruf edilecek mi?'

    • Şimdi baktığımız zaman, bu tedbirler arasında söylenen bir takım altı çizilen bir takım önemli hususlar var. Tasarruf deniyor. 45 milyarlık yaklaşık bir tasarruftan, bütçe açığının 45 milyar lira azaltılmasından bahsediliyor. Ama bunun altına indiğiniz zaman taşıt alımında tasarruf çıkıyor ortaya.  Kimin taşıt alımından tasarruf? Ya da bugün Saray’ın elinde mevcut uçaklardan, çeşitli saraylarından, çeşitli köşklerinden tasarruf yapılacak mı? Zırhlı araçlar azaltılacak mı? Bir yerden bir yere giderken araç sayıları azaltılacak mı?  Koruma azaltılacak mı? Göreceğiz.

    'Gerçek usulde vergi ödeyen esnafa bugüne kadar hiçbir şey verilmedi'

    Faik Öztrak, basit usulde vergi ödeyen esnafa vergi muafiyeti getirildiğini, yardım yapılmadığına dikkat çekerek şöyle konuştu:

    “Yine 850 bin esnafımıza vergi muafiyeti getirilecek deniyor. Bu geç kalmış bir uygulama. Tabi 850 bin esnaf, basit usulde vergi ödeyen esnaftan bahsediliyor. En büyük sıkıntıları yaşayan kesim içinde bu gerçek usulde vergi ödeyen esnaflar olduğunu görüyoruz. Bugüne kadar onlara hiçbir şey verilmedi. Ne kira yardımından yararlandılar ne ciro kaybı desteklerinden yararlandılar. Hiçbir şeyden yararlanmadılar. Onlar ne olacak? Bunlarla ilgili herhangi bir düzenleme yer almıyor. Tarıma dair düzenlemelere de baktığımız zaman orada getirilen bir düzenleme, sözleşmeli tarım. E sözleşmeli tarımla bugün çiftçilerimizin tarım kredi kurumlarına olan borçlarını ödemeleri mümkün mü? Traktörünü, arsasını tarım kredi kurumlarının icralarından kurtarmaları mümkün mü? Tabii ki değil. Çiftçilerle ilgili yapılan düzenlemeleri de son derece yetersiz bulduk. Bir başka önemli konu şu bütçe hakkı diyor Sayın Erdoğan. Bütçe hakkı diyor. Bütçe hakkının altında ne var diye baktığımızda esas kaçırdığınız şey, Varlık Fonu. Varlık Fonu’yla ilgili ne yapacaksınız? Varlık Fonu’yla ilgili hiçbir düzenleme bu pakette yer almıyor."

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    Etiketler:
    Ekonomi Reform Paketi, Faik Öztrak, Recep Tayyip Erdoğan, CHP, Türkiye
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