Tesla CEO'su Musk'a yeni unvan

Tesla'nın CEO'su Elon Musk şirketin CFO'su için yeni bir unvan yaratırken kendisine de 'Tesla'nın Tekno Kralı' unvanını verdi.

Tesla’nın ABD’deki piyasa regülatörü SEC’e yaptığı bildiride, CEO Elon Musk’ın unvanına 'Tesla'nın Tekno Kralı' (Technoking of Tesla) eklenirken şirketin CFO’su (finans grubu başkanı) Zach Kirkhorn’un unvanlarında biriyse 'Koinlerin Efendisi' (Master of Coins) oldu.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre yapılan değişikliklere rağmen Musk CEO’luk, Kirkhorn da CFO’luk görevini sürdürecek.

Elon Musk has officially been made the 'Technoking of Tesla' https://t.co/dojUqArdEP — CNBC (@CNBC) March 15, 2021

​Tesla’nın bilançosuna 1.5 milyar dolar değerinde Bitcoin ekleyen Musk, kripto paraya olan kurumsal ilginin de fitilini ateşlemişti.

Musk sonrasında Goldman Sachs, kurumlardan gelen talep üzerine kripto para birimini yeniden kuracağını açıklarken, petrol milyarderi Kjell Inge Rokke de Seetee isimli yeni bir girişimle Bitcoin ve diğer kripto paralara yatırım yapacağını duyurmuştu.

Microsoft'un patronu Bill Gates, Bitcoin taraftarı olmadığını belirterek, "Elon'ın çok parası var ve çok yönlü biri. Onun Bitcoinlerinin aşağı ya da yukarı gitmesi beni endişelendirmiyor. Eğer Elon'dan daha az paranız varsa, dikkatli olmalısınız” demişti.