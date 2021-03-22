Gıda enflasyonu yüzde 30'a dayandı

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'nun raporuna göre, Mart'ta bir önceki aya göre yüzde 2.5 oranında artan gıda fiyatlarında bu yılın ilk üç aylık döneminde yüzde 9.2, son bir yılda ise yüzde 29.2 oranında artış yaşandı.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'nun araştırmasına göre gıda fiyatlarında geçen yılın son aylarında başlayan artış, bu yıl Mart ayında da sürdü.

Martt'a bir önceki aya göre yüzde 2.5 oranında artan gıda fiyatlarında bu yılın ilk üç aylık döneminde yüzde 9.2, son bir yılda ise yüzde 29.2 oranında artış yaşandı.

Sıvı yağ fiyatı yüzde 7.2 yükseldi

Gıda fiyatları bir önceki aya göre bu yıl ocak ayında yüzde 3.6, Şubat'ta da yüzde 2.8 oranında arttı. Mart'ta yaşanan yüzde 2.5 oranındaki artışta, et-balık, yağ, sebze ve işlenmiş gıda fiyatlarında yaşanan artışlar belirleyici oldu.

Mart'ta, ekmek, un, bulgur fiyatlarında bir önceki aya göre değişiklik yaşanmazken, et ve balık grubu fiyatlarında yüzde 2.6, süt ve süt ürünleri ile yumurta fiyatlarında yüzde 1.7 oranında artış kaydedildi. Mart ayında, geçen yılın son aylarında da hızlı bir artış yaşanan sıvı yağ fiyatlarında ise zeytin yağı fiyatlarına bağlı olarak yüzde 7.2 oranında bir yükseliş oldu.

Meyve fiyatlarının yüzde 0.2 oranında azaldığı mart ayında sebze fiyatlarında ise bir önceki aya göre yüzde 6.4 oranında yükseliş gözlendi.

Bakliyat fiyatlarının yüzde 2.7 oranında azaldığı Mart ayında, salça, zeytin, bal, çay, tuz ve benzeri gıda maddelerinden oluşan diğer işlenmiş gıda fiyatları yüzde 1.9 oranında arttı.

Mevcut gıda tüketim alışkanlıklarına göre seçilen 76 gıda maddesinden oluşturulan gıda sepetini satın alabilmek için Mart ayında bu yıl Şubat ayına göre yüzde 2.5 oranında daha fazla para ödendi.

İlk çeyrekte sebze fiyatları yüzde 12.5 arttı

Gıda fiyatlarında Ocak-Mart dönemin ise yüzde 9.2 oranında artış yaşandı. İlk üç aylık dönemde ekmek, bulgur, un, makarna fiyatlarında yüzde 5.5, et ve balık fiyatlarında yüzde 7.8, süt, süt ürünleri ve yumurta fiyatlarında yüzde 18.1 oranında artış gözlenirken, 2020 yılının son aylarında hızla yükselen yağ fiyatlarında ise yüzde 4.8 oranında artış oldu.

Yılın ilk çeyreğinde meyve fiyatlarında ortalama yüzde 4.4, sebze fiyatlarında yüzde 12.5 oranında artış, bakliyat fiyatlarında yüzde 3.1 oranında azalış yaşandı. Diğer işlenmiş gıda fiyatlarında ise yüzde 6.5 oranında artış oldu.

Gıda fiyatlarında yıllık olarak ise (Mart 2020’ye göre) yüzde 29.2 oranında artış kaydedildi. Bu yıl Mart'ta geçen yılın Mart ayına göre ekmek, un, bulgur, makarna fiyatlarında yüzde 25.7, et-balık fiyatlarında 12.4, süt ve süt ürünleri ile yumurta fiyatlarında yüzde 39.1 oranında artış oldu.

Bir yıl öncesine göre yağ fiyatları yüzde 40.8 oranında arttı. Meyve fiyatları yüzde 18.1 oranında, sebze fiyatları ise yüzde 55.1 oranında artış gösterdi.

Bakliyat fiyatları son bir yılda yüzde 16.5 diğer gıda fiyatları ise yüzde 13.9 oranında zamlandı.

En çok sebze ve meyve fiyatları yükseldi

Sepete dahil edilen ürünlerin son 12 aylık ortalama fiyatlarının bir önceki 12 aylık dönemdeki ortalama fiyatlarıyla karşılaştırılarak hesaplanan 12 aylık ortalamalara göre de gıda fiyatlarında son yılda yüzde 29 oranında artış yaşandı.

Yıllık ortalamalara göre ekmek, un, bulgur, makarna fiyatları yüzde 14.1, et ve balık fiyatları yüzde 18.9, süt, süt ürünleri ve yumurta fiyatları yüzde 24.7, yağ fiyatları yüzde 30.4, meyve fiyatları yüzde 49.1, sebze fiyatları yüzde 58.1, bakliyat fiyatları yüzde 24.7, diğer gıda maddelerinin fiyatları da yüzde 11.3 oranında artış kaydetti.