İtalya'daki Amazon işçileri grevde

Koronavirüs pandemisi döneminde bir çılgınlığa dönüşen internet alışverişi, bu sektörün devlerinden Amazon'un kârını bir hayli artırsa da bu gelirden faydalanamadığını söyleyen ve şartlardan memnun olmayan çalışanlar bugün iş bıraktı.

E-ticaret devi Amazon'un İtalya'daki 9500'e yakın çalışanı bugün ilk kez ülke genelinde 24 saatlik greve gitti. Greve tedarikçiler ve dağıtımları yapan şoförler de katılırken sendikalar işçilerin koronavirüs pandemisinde çok daha zorlu şartlarla çalıştırılmasından yakındı.

Amazon workers strike in Italy over pandemic-driven delivery demands https://t.co/TPinE9TQyU pic.twitter.com/rv06WoBv1X — Reuters (@Reuters) March 22, 2021

Filt Cigl, Fit Cisl ve Uiltrasport sendikalarının ortak açıklamasında 'hiç durmayan bir ordu' olarak tanımlanan çalışanların 'olmazsa olmaz olduğuna ama hiç de buna uygun davranılmadığına' dikkat çekildi. "Pandemi döneminde e-ticarette yaşanan patlamadan dolayı Amazon büyük kâr elde etti ve bu kârın bir kısmını paylaşmalı" ifadesi kullanılan açıklamada, çalışanların iş yükünün daha az olması, haklarının artırılması ve koronavirüs kapmalarına durumunda güvencelerinin olması gerektiğinin altı çizildi.

Şoförlerin günde 180-200 gönderi teslim etmek zorunda kaldığı belirtilen açıklamaya göre Amazon işçilerle masaya oturmayı reddediyor.

Dünyanın en zenginlerinden Jeff Bezos'un CEO'su olduğu Amazon, 2020'nin son çeyreğinde 125.6 milyar dolarlık rekor gelir elde etmişti. Firma geçen hafta İtalya'nın kuzeyinde yeni bir dağıtım merkezi açılacağını, bu sayede 900 yeni kişi istihdam edilebileceğini duyurmuştu.