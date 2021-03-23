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    Yiğit Bulut

    Yiğit Bulut: Çok ciddi spekülasyon yapılıyor, serbest piyasaya sonuna kadar bağlı kalınacak

    © AA / Arşiv
    Ekonomi
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    Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, piyasalarda yaşanan dalgalanmalarla ilgili olarak "Çok ciddi spekülasyon yapılıyor" dedi.

    Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndaki (TCMB) başkan değişimi sonrası piyasalarda yaşanan dalgalanmayla ilgili olarak Habertürk TV canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

    Burada Ebru Baki'nin sorularını yanıtlayan Bulut, "Çok ciddi spekülasyon yapılıyor" dedi. ve "Cumhurbaşkanı başdanışmanı sıfatıyla, Merkez Bankası başkanından aldığım son bilgiler doğrultusunda söylüyorum, asla olağanüstü bir toplantı yapılmayacak. Serbest piyasa şartları neyi gerektiriyorsa, dünyayla entegre, bankalarla entegre adımlar atılmaya devam edilecek. ​Bazılarının ekranlarda iddia ettiği gibi, Türkiye'nin sermayeye kontrol getirmesi, sınırlama getirilmesi, bunların hepsi külliyen yalandır, bunların hiçbiri bugüne kadar yapılmadı, bundan sonra da asla yapılmayacak" ifadelerini kullandı. 

    Eski Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınma sebebi üzerine sorulan soruyu yanıtsız bırakan Bulut, "Ağbal'ın görevden alınması cumhurbaşkanımızın takdiri" açıklamasında bulundu. 

     

    Borsada yaşanan puan düşüşüyle ilgili de açıklamalarda bulunan Bulut, "Ne oldu, Türkiye'de şirketler mi battı?" dedi ve 'piyasaya yönelik spekülatif saldırılar olduğunu' iddia etti.

    Bulut ayrıca, "Bilgi olmadan yapılan kötü niyetli yorumlara, kara cahil haberlere lütfen kimse inanmasın" dedi. 

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    Düşük faiz hedefinden bahseden Bulut, "Geçmişte ülkeyi yüksek faizle sıcak paraya teslim edip çok güzel bakanlık yapanlar oldu. Bugün de çıkıp konuşuyorlar, öyle tek taraflı konuşmayın, varsa cesaretiniz karşılıklı çıkıp konuşalım. Ekonominin bize verdiği sinyallere uyarak, faizi gerekli şartlarda düşürmek için her türlü çalışma yapılacak" dedi. 

    'Faiz enflasyonun sebebi'

    Sunucu Baki'nin "Faiz neden hemen inmiyor?" sorusunu da yanıtlayan Bulut, şunları söyledi: 

    "Çünkü serbest piyasaya inanıyoruz, ekonominin bize verdiği mesajlara inanıyoruz, Sayın Cumhurbaşkanımızın ekonomik vizyonunda atılması gereken adımlar olduğunu düşünüyoruz. Faiz enflasyonun sebebi aynı zamanda. Geçmişte biz bunu çok yaşadık, önümüzdeki süreçte bunun ekonomik şartlardan ve piyasa koşullarından kopmadan, olağanüstü bir radikal adım atılmadan, ekonominin koyduğu küresel kurallara aykırı olmadan, serbest piyasaya sonuna kadar bağlı kalınarak bu mücadele sürdürülecek."

    'Herkes kendi işini yaptığı zaman hiçbir sıkıntı olmaz'

    Bulut ayrıca, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın, Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın'a yönelik "Sayın Boynukalın Ayasofya'nın açılışı gibi tarihi bir meydan okumayı gölgede bırakacak bir tavırla sürekli polemikler içinde olmanız Ayasofya için bedel ödeyen herkesi üzmektedir" uyarısı üzerinden yaşanan tartışmayı da yorumladı. Bulut, "Hiç kimse bu polemiği uzatmasın. Bu polemiği uzatanlar, hem Ayasofya’ya hem hocamıza zarar veriyorlar. Aramıza giren nifak tohumlarına kapılarak polemiği uzatmanın anlamı yok. Herkes kendi işini yaptığı zaman hiçbir sıkıntı olmaz" dedi.

     

    Etiketler:
    açıklama, Faiz, Ekonomi, Yiğit Bulut
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