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    Merkez Bankası'nın dijital parasının hukuki altyapısı ve dijital banka lisansı düzenlemesi 2021'de tamamlanacak

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    Ekonomi
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    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202103241044101401-merkez-bankasinin-dijital-parasinin-hukuki-altyapisi-ve-dijital-banka-lisansi-duzenlemesi-2021de/

    Ekonomi reform takviminden yedisi 2021, ikisi 2022 yılında tamamlanmak üzere fintech alanında dokuz başlık çıktı. Takvime göre Merkez Bankası'nın dijital parasının hukuki altyapısını oluşturması ve Dijital (Şubesiz) Bankacılık lisanslamalarına imkan tanıyan düzenlemenin çıkartılması 31 Aralık 2021'e kadar tamamlanacak.

    Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, dün akşam (23 Mart 2021) ekonomi reformlarına yönelik takvimin tamamlandığını açıkladı.

    Bakanlığın internet sitesinde yer alan takvime göre Ekonomi Reform Paketi'ndeki tüm eylemlerin 2023 yılının mart ayına kadar tamamlanması planlanırken, takvimde fintech sektörüne ilişkin 9 ayrı başlık yer aldı.

    Bloomberg HT'den Sefer Yüksel'in haberine göre takvimde ilk sırada 30 Haziran 2021'de planlanan Türkiye'nin Ödeme Sistemi TROY'un ayrı bir şirket olarak yapılandırılması yer alırken, son sırada ise 30 Haziran 2022 tarihinde planlanan İstanbul Finans Merkezi’nde Finans ve Teknoloji Üssü kurulması yer aldı.

    Ekonomi Reformları Eylem Planı takviminde fintech sektörüne ilişkin eylemler ve tarihleri şu şekilde sıralandı:

    1- TROY'un ayrı bir şirket altında yapılandırılması-30 Haziran 2021

    2- Dijital (Şubesiz) Bankacılık lisanslamalarına imkan tanıyan düzenlemenin çıkartılması-31 Aralık 2021

    3- Merkez Bankası'nın dijital paranın hukuki altyapısını oluşturması-31 Aralık 2021

    4- Fintech Strateji belgesinin hazırlanması-31 Aralık 2021

    5- Fintech kuruluşlarının Merkez Bankası’nca işletilen ödeme sistemlerine ve kamusal nitelikteki veritabanlarına erişiminin sağlanması-31 Aralık 2021

    6- Ödeme ve elektronik para kuruluşlarının Bankalararası Kart Merkezinde temsili sağlanması-31 Aralık 2021

    7- Fintech alanındaki regülasyonlar inovasyonun ve ticarileşmenin önünü açacak şekilde gözden geçirilmesi-31 Aralık 2021

    8- Ödemeler alanında 'regülasyon deney alanı' (sandbox) kurulması- 31 Mart 2022

    9- İstanbul Finans Merkezi’nde Finans ve Teknoloji Üssü kurulması-30 Haziran 2022

    Etiketler:
    Lisans, Banka, Altyapı, Dijital para birimi, Dijital para, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), TCMB
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    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, kritik mevkilerde kurulan istasyonlarıyla ve 2 binin üzerinde deneyimli personel kadrosuyla 7 gün 24 saat gemilerin acil durum çağrılarına cevap veriyor. Ekipler denizlerin en tehlikeli noktalarında arama kurtarma çalışmaları yürütüyor. Bunlardan biri olan Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi 'Nene Hatun', her türlü hava şartında görev yapabilecek niteliklere sahip olması nedeniyle, gemi kazalarına, deniz kirliliğine ve yangınlara karşı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün operasyonel gücünü arttırıyor.
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