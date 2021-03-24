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    Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

    Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Bebek ürünlerinde KDV istisnası yok

    © AA / Mehmet Ali Özcan
    Ekonomi
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    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202103241044104819-hazine-ve-maliye-bakani-elvan-bebek-urunlerinde-kdv-istisnasi-yok/

    Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, CHP’li Sezgin Tanrıkulu’nun soru önergesine verdiği yanıtta, 3 çocuklu bir asgari ücretli üzerindeki gelir vergisi yükünün ‘sıfıra kadar indirildiğini’ ifade etti. Elvan, bebek maması ve bebek bezinde KDV istisnası uygulanmadığını açıkladı.

    CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun 2015-2020 yılları arasında yurttaşların ödediği vergi, asgari ücretli üzerindeki vergi yükü ve bebek bezi, bebek mamasından alınan vergi konularını kapsayan soru önergesini cevaplayan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 3 çocuklu bir asgari ücretli üzerindeki gelir vergisi yükünün ‘sıfıra kadar indirildiğini’ ancak bebek maması ve bebek bezinde KDV istisnası uygulanmadığını açıkladı.

    Bakan Elvan, önergeye verdiği yanıtta, Gelir Vergisi Kanunu’na atıflaFazla gelir elde edenler için daha yüksek vergi oranları, daha az gelir elde edenler için daha düşük vergi oranları uygulanmaktadır” dedi.

    Lütfi Elvan verdiği yanıtta asgari ücretliye asgari geçim indirimi uygulandığını aktararak, “Asgari ücretlinin vergi tarifesinin ikinci dilime girmesinden kaynaklanan kaybı giderilmekte ve asgari ücretin 2021 yılı için 2 bin 825 lira 90 kuruşun altına düşmemesi sağlanmaktadır ifadelerini kullandı.

    Üç çocuklu asgari ücretli çalışanın gelirinin büyük bir kısmının vergi dışı kaldığını vurgulayan Elvan, Gelir vergisi yükü aylık olarak sıfıra kadar indirilmiş olmaktadır” diye konuştu.

    Bebek mamasında vergi

    Bakan Elvan, bebek maması ve bebek bezinden alınan vergiye ilişkin ise Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu’na atıfta bulunarak, “Kanunda istisna uygulanacak teslim ve hizmetler belirlenmiş olup, önergeye konu edilen bebek bezleri ve devam sütleri başta olmak üzere bebek ürünleri teslimine ilişkin olarak anılan kanunda herhangi bir istisna hüküm bulunmamaktadır” yanıtını verdi.

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    Etiketler:
    Gelir vergisi, Sezgin Tanrıkulu, Katma Değer Vergisi (KDV), Bebek sütü, bebek bezi
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