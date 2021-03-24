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    Pandemi ve uzaktan çalışma şehirden göçleri hızlandırdı

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    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisiyle gündeme gelen ve pek çok sektörde uygulanan evden çalışma modeliye çalışanlar büyük şehirleri terk etmeye başladı.

    Pandemiyle geçtiğimiz yıl yaygınlaşan uzaktan çalışma modeli pek çok sektör için kalıcı hale gelirken, çalışma koşulları hem işveren hem de kamu tarafından yeniden oluşturuluyor.

    NTV'den Arife Selin Gürer'in haberine göre bu tablo, bugüne kadar işi gereği büyük şehirlerde yaşamak zorunda kalan çalışanları da daha az nüfuslu şehirlere yöneltiyor. TÜİK verilerine göre, 2020 yılında en çok göç veren şehirlerin başında İstanbul gelirken, İstanbul’un en çok göç verdiği iller arasında İzmir, Ankara, Antalya ve Bursa’dan sonra Tekirdağ, Samsun, Sakarya, Muğla, Ordu, Balıkesir, Diyarbakır ve Giresun öne çıkıyor.

    İstanbul'da pandemiyle birlikte bazı işyerlerinin kapanması, uzaktan çalışma imkanı ve seyahat kısıtlamaları insanların memleketlerine geri dönüşlerinde etkili oldu. Emeklilerde de yaşam maliyetinin daha düşük olduğu kentlere ya da köylere gitme eğilimi oluştu. 

    'Parsiyel taşınmalar gündemde'

    65 yaş üstü emeklilerin veya uzaktan çalışanların İstanbul'un yakın bölgelerine göç ettiklerinin altını çizen İstanbul Evden Eve Nakliyeciler Derneği (İSTEEND) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Ukan, parsiyel taşınma dediğimiz taşınmaların yüzde 60 civarında arttığını yani insanların evden bir takım eşyaları alıp Silivri, Çatalca, Şile ve İzmit'in Kandıra ilçesi gibi yerlere gittiklerini belirtti.

    Ankara'da da şehir merkezinde bulunan yaşlıların köylerine gittiğini kaydeden Davut Ukan, "Polatlı, Haymana, Ayaş gibi ilçelerde yaşam kurmaya başladılar ve bu taraflara aynı şekilde parsiyel taşımalar arttı" dedi. Ukan şöyle devam etti;

    • "İstanbul'dan şehir dışına, İzmir'in şehir merkezi değil de sahil ilçelerine çok fazla taşınma oldu. Muğla'ya çok fazla taşınma oldu. Bunlar hem komple taşımalar hem parsiyel taşımalar... Antalya'da da, İzmir ve Muğla'ya göre çok fazla olmasa da o bölgenin ilçelerine taşımalar oldu. İnsanlar pandemi döneminde sakin ve kimseye etki etmeden yaşayabilecekleri hayatları tercih ediyorlar. Bu nedenle çoğu da şehire uzak yerleşim yerlerine ve bahçeli evlere çok sayıda taşıma gerçekleştiriyoruz."

    'Şehirlerarası nakliyat talepleri yüzde 64 arttı'

    Kovid-19 salgınının nakliye sektöründe ciddi bir hareketlilik yarattığını belirten ve DHA'ya değerlendirmelerde bulunan Göztepe Nakliyat ve Depolama A.Ş. CEO'su Ulaş Gümüşoğlu da, "Pandemi sürecinin beraberinde getirdiği ekonomik sorunlar, pek çok insan için büyük şehirlerde yaşamayı zorlaştırdı. Diğer yandan evlerin ofise dönüşmesi ve akıllı teknolojilerin mekandan bağımsız çalışma olanağı sunması, kariyeri için ya da geçim derdiyle büyük şehirlerde yaşayanların kararlarını etkilemeye başladı" dedi.

    Başta beyaz yakalılar olmak üzere, mümkün olan pek çok meslek grubunda büyük şehirlerin kalabalığından ve yoğun temposundan uzaklaşarak iş-yaşam dengesini kurmak isteyenlerin, yönünü memleketine ya da sakin şehirlere çevirdiğini belirten Gümüşoğlu, "Bu durum şehirlerarası taşımacılık faaliyetlerini ve nakliye şirketlerine olan ihtiyacı artırdı. 2020 sonu itibarıyla 30 binden fazla müşteri edindik, şehirlerarası nakliyat taleplerinde ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 64 artış gözlemledik" ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    Büyükşehir, Göç, Taşınma, koronavirüs tedbirleri, Koronavirüsle mücadele, Koronavirüs
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