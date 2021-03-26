Bloomberg HT: Hamza Yerlikaya, Vakıfbank yönetim kurulundan çıkarıldı

Bloomberg HT'de yer alan haberde kamu bankalarının genel kurulları toplanırken, bu bankaların yönetim kurullarında da değişiklikler gerçekleştiği anlatıldı.

Vakıfbank'ta Hamza Yerlikaya yerine Mustafa Saydam'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildiği ileri sürülen haberde ayrıca, "Abdulkadir Aksu ise bağımsız üye seçildi" ifadesine yer verildi.

Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın'ın da görevini devretmesi bekleniyor. Aynı zamanda Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı'nı da yürüten Aydın, Oda TV'ye yaptığı açıklamada "İstifa etmiyorum ancak yarınki yönetim kurulu toplantısında görevimi bir başka arkadaşa devrediyorum. Olağan bir süreç" demişti.