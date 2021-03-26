Aydın Büyükşehir Belediyesi, kilosu 50 kuruştan patates ve soğan satışına başladı: Üreticiden aracısız alınıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, hem üreticiye destek olmak hem de tüketiciye uygun fiyatlı ürün ulaştırmak için Halk Ege Et marketlerinde kilosu 50 kuruştan patates ve soğan satışına başladı. Vatandaşlar soğan ve patateslere yoğun ilgi gösterdi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Halk Ege Et marketleri, özellikle kırsal kalkınmaya destek olmak için bu defa da patates ve soğan üreticisine raflarını açtı. Üreticiden aracısız olarak alınan tonlarca patates ve soğan, kilosu 50 kuruş olarak belirlenerek piyasanın çok daha altında olacak şekilde tüketiciye ulaştırılmaya başlandı.

BirGün’ün haberine göre, İzmir’de de şubesi bulunan ve toplamda 15 şubeye ulaşan Halk Ege Et’in Aydın çiftçisi için bir yuva olduğuna dikkat çeken Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Biz bu marketleri üreticiye satış sahası açan, gerektiğinde nefes aldıran bir alan olarak görüyoruz. Bu marketler Aydın çiftçisinin yuvasıdır ve rafları daima onlara açıktır. Halk Ege Et marketlerinin raflarında üreticinin emeği vardır.Birçok kooperatif ürünlerini tüketiciye rahatlıkla ulaştırabiliyor. Bunun yanında çiftçimize de destek olmak için zaman zaman alımlar yapıyoruz. Son olarak yüklü miktarda patates ve soğan aldık. Hem çiftçimize nefes aldırdık hem de vatandaşlarımızda çok uygun fiyata bu ürünleri ulaştırmış olduk” dedi.