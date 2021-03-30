Dolar/TL, Kavcıoğlu'nun açıklamalarıyla 8.45'ten döndü

Kurlarda gün içerisinde yüzde 3 yükseliş gözlenirken, dolar/TL 8.45 seviyesini gördü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamaları doları sınırlı da olsa aşağı çekti.

Türk Lirasının, dolar ve euro karşısında değer kaybı bugün de devam ediyor. Kurlarda gün içinde yüzde 3 ulaşan yükseliş etkili oldu. Dolar/TL, 8.27 seviyesinde başladığı günde 8.45'leri test ederken, euro/TL 9.93'ü gördü.

ABD faizlerindeki yükseliş ve güçlenen dolar endeksi, gelişen ülke para birimleri üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1.77 seviyesini görürken, dolar endeksi 93.2 seviyesinde.

Dünya gazetesinin aktardığına göre Para Politikası Kurulu (PPK) üyesi Murat Çetinkaya'nın TCMB Başkan Yardımcılığı görevinden alınarak yerine Mustafa Duman'ın atanması da TL'de ilave baskı yaratan bir unsur.

Kavcıoğlu'nun açıklaması sonrası hafif gevşeme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun olağan genel kurul toplantısında verdiği mesajlar kurda bir miktar gevşeme sağladı. 8.40'ın üzerinde işlem gören dolar/TL, açıklama sonrası 8.32 seviyelerine doğru gevşedi.