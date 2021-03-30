Cüneyt Özdemir, Türkiye’nin en pahalı NFT tweetini sattı: Gelirin tamamını Darüşşafaka'ya bağışladı

Gazeteci Cüneyt Özdemir, 'Türkiye'nin en pahalı tweeti' diye tanımladığı paylaşımını NFT ile 10 bin dolara sattığını duyurdu. Özdemir, elde edilen geliri Darüşşafaka'ya bağışladı.

Gazeteci Cüneyt Özdemir, "Bu tweet bir 'sanat eseri'dir" şeklindeki paylaşımını NFT ile 10 bin dolara sattığını "Türkiye’nin en pahalı tweetini sattık" ifadesiyle duyurdu.

Söz konusu tweeti '@izzetpinto78' adlı bir kullanıcıya sattığını belirten Özdemir, bu satıştan elde edilen gelirin tamamını Darrüşafaka'ya bağışladı.

Özdemir, "NFT Twit satışından elde edilen gelirin tamamı olan 78.989 YTL tutarındaki bağışı az önce Darrüşafaka hesabına yatırmayı başardım. Bu vesile ile yeni bir de kampanya açtım. 'Cüneyt Özdemir Bağış Kampanyası' ile siz de çocuklarımıza destek olabilirsiniz. Teşekkürler @IzzetPinto78" diye yazdı.

NFT Twit satışından elde edilen gelirin tamamı olan 78.989 YTL tutarındaki bağışı az önce Darrüşafaka hesabına yatırmayı başardım.

Bu vesile ile yeni bir de kampanya açtım. 'Cüneyt Özdemir Bağış Kampanyası' ile siz de çocuklarımıza destek olabilirsiniz.

Teşekkürler @IzzetPinto78 — cüneyt özdemir (@cuneytozdemir) March 29, 2021

NFT ya da tam adı ile Non-Fungible Token (değişimi mümkün olmayan para), son haftalarda sıkça gündeme geliyor. Milyonlarca dolara satılan sanat eserleri ve videolar, Fenerbahçe’nin dünyaca ünlü futbolcusu Mesut Özil’in kendi ürünlerini NFT ile satışa çıkarması ve dahası, NFT’nin bir anda gündem haline gelmesini sağladı.