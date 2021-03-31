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    Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu: Açlık sınırı 3 bin 396 liraya yükseldi

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202103311044160838-birlesik-kamu-is-konfederasyonu-aclik-siniri-3-bin-396-liraya-yukseldi/

    Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu KAMU-Ar'ın Mart ayı açlık yoksulluk araştırmasına göre, açlık sınırı 3 bin 396 liraya, gıda dışı gereksinimler için yapılması gereken harcamalar ise 8 bin 179 liraya yükseldi.

    Birleşik Kamu-İş, mart ayı yoksulluk araştırmasını yayınladı. Araştırmaya göre açlık sınırı 3 bin 396 liraya, gıda dışı gereksinimleri için yapılması gereken harcama 8 bin 179 liraya yükselirken yoksulluk sınırı da 11 bin 575 lira oldu.

    Birleşik Kamu-İş açıklamasında "TÜİK, işsizliğin 2019 yılına göre 1 milyon 268 bin kişi azaldığını iddia etmektedir" ifadelerine yer verirken, 2020 yılının 12 ayının ortalamasına göre işsizliğin 10.2 milyonu aştığını belirtti.

    Açıklamada ayrıca "İşsizlik ordusundaki 4 milyon 219 bin kişi 'iş olsa çalışırım'; 4 milyon 61 bin kişi de ilk kez 'iş olsa çalışırım' demektedir'' ifadeleri kullanıldı.

    TÜİK verilerine göre, enflasyon şubatta yıllık bazda yüzde 15.61'e yükseldi. Birleşik Kamu-İş KAMU-AR’ın araştırmasına göre ise: "Şubat enflasyonu 29.7 artış, Mart enflasyonu yılın ilk üç aylık döneminde yüzde 9.2, son bir yılda ise yüzde 29.2 oranında artış yaşandı."

    Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, Türkiye'nin TÜİK tarafından açıklanan yüzde 15.61 enflasyon oranı ile de uluslararası sıralamadaki yerini şöyle tayin etti:

    "Avrupa ülkeleri arasında en yüksek enflasyona, G-20 Ülkeleri arasında en yüksek 2. enflasyona, dünya genelinde ise en yüksek enflasyona sahip 14. ülkedir. Türkiye şu an yüzde 19 ile Avrupa’nın en yüksek faiz oranlarına sahip ülkesi konumunda, dünya sıralamasında ise Türkiye yüksek faizde 7. sıradadır. Kongo, Sudan, Angola gibi ülkeler Türkiye’den daha düşük faiz uygulamaktadır. Hanelerin maddi beklenti endeksi mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2.5 oranında arttı; Şubat ayında 84.5 olan endeks, Mart ayında 86.7 oldu. TL milyonerlerinin sayısı 1 ayda 3 bin 939 arttı. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak; AKP iktidarının yayımladığı verilerin ve açıklamaların gerçeklerle uyuşmadığını belirtiyoruz; acilen kamusal, toplumcu yatırımlar yapılmalı ve gelir adaletsizliğin giderilmesi gerekmektedir."

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    Etiketler:
    Açlık sınırı, KAMUAR, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, Madeni para
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