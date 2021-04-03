'Turizm sektörü 15 milyar dolarlık borç yükü altında'

BOYD Başkanı Serdar Karcılıoğlu ve Er Yatırım ve Turizm Genel Müdürü Ferzan Çelikkanat, turizm sektörünün 15 milyar dolarlık borç yükü altında olduğunu ve 'ciddi önlemler' alınması gerektiğini söyledi

Bloomberg HT’ye konuk olan Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (BOYD) Başkanı Serdar Karcılıoğlu ve Er Yatırım ve Turizm Genel Müdürü Ferzan Çelikkanat, turizm sektörü birinci çeyrek gelir performansı ve Kovid-19 salgınında vaka sayılarındaki artışın otel rezervasyonlarına olan etkisini değerlendirdi.

BOYD Başkanı Karcılıoğlu turizm sektörü birinci çeyrek gelir performansını değerlendirdiği konuşmasında, “Kredi teşvikleriyle sektörü ayakta tutamayacağımız belli oldu” açıklamasında bulundu.

Turizm endüstrisinin kazanımlarını kaybetmekle karşı karşıya olduğumuzu söyleyen Karcılıoğlu, sektörün 15 milyar dolarlık borç yükü altında olduğunu açıkladı.

Karcılıoğlu, turizm sektörünün ayakta tutulması gerektiğinin altını çizerek, genel giderlerin pandemi sonrasına ertelenmesinin, sektöre nefes aldırabileceğini söyledi.

'Finansal kriz daha derinleşmeden ciddi önlemler alınmalı'

Er Yatırım ve Turizm Genel Müdürü Ferzan Çelikkanat ise, turizm sektörü birinci çeyrek gelir performansını ve salgında vaka sayılarındaki artışın rezervasyonlara olan etkisini yorumladı.

Çelikkanat, salgındaki belirsizliğin kalkmasının sektör genelinde doluluğa ciddi oranda yansıyacağını aktardı. Turizm sektöründeki yatırımlarda “çok ciddi problemler” olduğunu söyleyen Çelikkanat, sektör genelindeki finansal tabloyu şu sözlerle özetledi:

“İşletmelerin durumu kötü durumda, Döviz dalgalanması bizleri çok yoruyor. 173 firmanın 35 milyar TL’lik borç yapılandırdığı açıklandı. Finansal kriz daha derinleşmeden ciddi önlemler alınmalı ve finansal borç stokunun faizsiz şekilde ötelenmelidir.”