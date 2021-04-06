DİSK-AR: 2020'de 176 binden fazla işçi Kod 29 nedeniyle işten çıkarıldı

DİSK-AR tarafından iletilen soruya SGK tarafından verilen yanıta göre, 2020 yılında 176 bin 662 işçi 'Kod-29' maddesi kullanılarak işten çıkarıldı. Bu işçiler ne tazminat alabildi ne de İşsizlik Fonu ödemelerinden yararlanabildi.

DİSK-AR, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle işten çıkarmanın yasak olduğu 2020 yılında 176 bin 662 işçinin Kod-29 gerekçesiyle işten çıkarıldığını açıkladı.

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre kamuoyunda 'Kod-29' olarak bilinen ve işçinin iş sözleşmesinin işveren tarafından İş Kanunu'nun 25-II maddesinde yer alan 'ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri' gerekçesi ile feshedilmesi düzenlemesi, salgın dönemi işten çıkarma yasağının dışında tutulmuştu.

DİSK-AR tarafından CİMER başvurusu ile SGK'dan elde edilen verilere göre 2020 yılında 176 bin 662 işçi Kod-29 nedeniyle işten çıkarıldı.

34 bin 145 kadın ve 142 bin 517 erkek işçi Kod-29 gerekçe gösterilerek işten çıkarıldı. Böylece Kod-29 ile işten çıkarılanların sayısı ayda ortalama 14 bin 772 ve günde ortalama 491 kişi oldu.

Kıdem ve ihbar tazminatı alamadılar

Kod-29 ile işten çıkarılan işçiler kıdem tazminatı ve ihbar öneli/tazminatı alamıyorlar. Ayrıca Kod-29'dan çıkarılan işçiler İşsizlik Sigortası Fonu'ndan işsizlik ödeneğinden yararlanamıyor.

DİSK-AR tarafından yapılan açıklamada "İşverenlerin uzun yılardır, işçilerin kıdem ve ihbar tazminatı haklarını gasp etmek için başvurdukları bu yöntem, Kovid-19 döneminde uygulanan işten çıkarma yasağını delmek için de kötüye kullanılıyor. İş Kanunu'nun 25-II maddesi işten çıkarma yasağının istisnalarından birini oluşturuyor" denildi.