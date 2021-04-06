İmamoğlu: Ramazan pidesi Halk Ekmek büfelerinden 1.5 TL'ye satın alınabilecek

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, pide fiyatlarıyla ilgili olarak kişisel Twitter hesabında açıklamada bulundu. "Vatandaşlarımız ramazanda 365 gramlık pideyi 1.5 TL'den Halk Ekmek büfelerinden satın alabilecekler" diyen İmamoğlu, şöyle devam etti:

"İBB olarak ülkemizin yaşadığı ekonomik zorlukta İstanbullulara en sağlıklı ve ucuz ekmeği sunmaya devam edeceğiz."

Vatandaşlarımız Ramazan’da 365 gramlık pideyi 1.5 TL'den Halk Ekmek büfelerinden satın alabilecekler. İBB olarak ülkemizin yaşadığı ekonomik zorlukta İstanbullulara en sağlıklı ve ucuz ekmeği sunmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/xcblA5vs3g — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 6, 2021

​İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin ile İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz, ramazan ayında 365 gram sade pidenin 4 liradan, aynı gramajlı yumurtalı ve susamlı pidenin ise 5 liradan satılacağını duyurmuştu.