Rusya Tarım Bakanlığı’ndan Türkiye'den domates ithalatı kotasının artırılması önerisi

Rusya Tarım Bakanlığı, Türkiye'den domates ithalatı kotasının yüzde 20 oranında artırılarak mevcut 250 bin tondan 300 bin tona çıkarılmasını önerdi, ilgili talimatname taslağı, regulation.gov.ru portalında yayınlandı.

Rusya Tarım Bakanlığı, Türkiye'den domates ithalatı kotasının yüzde 20 oranında artırılarak mevcut 250 bin tondan 300 bin tona çıkarılmasını önerdi, bakanlığın hazırladığı talimatname taslağı, hükümetin gündemine alınmış mevzuat değişiklikleri ve yasaların yayınlandığı regulation.gov.ru portalında yer aldı.

Rusya Federal Gümrük Servisi’nin taslağa ilişkin açıklama notunda yer alan verilere göre, izin verilen 250 bin tonluk hacim söz konusuyken Türkiye'den Rusya'ya taze ve soğutulmuş domates ithalatının toplam hacmi 4 Nisan itibarıyla 234 bin 372 bin ton oldu.

Açıklamada, “İşbu talimatname ile, Türkiye Cumhuriyeti'nden Rusya Federasyonu topraklarına domates tedarikinin kesilmesini önlemek amacıyla değişiklikler getiriliyor” ifadeleri yer aldı.

Türkiye'nin Kasım 2015’te Rus savaş uçağını düşürmesinin ardından Rusya, 1 Ocak 2016'da Türkiye’den domates ithalatını durdurmuştu. O dönemde Türkiye'den alımı yasaklanan tek ürün domates değildi. Ancak Türk ihracatçıları çokça etkilemesi ve ilişkilerin düzelmesinin ardından yapılan bir dizi müzakerede dahi bu ürünle ilgili yasağın bir türlü kalkmaması, domatesi ilişkiler açısından sembolik bir hale getirmişti.

Nitekim uzun müzakereler 2017’de sonuç verdi ve Türkiye’den domates alımı Kasım 2017’de yeniden başladı. Türk domates üreticileri için Rusya pazarına sürebilecekleri domatesin kotası ilk başta 50 bin ton olarak belirlendi. Daha sonra 100 bin tona çıkarılan kota, Mayıs 2019’da 150 bin tona, 2020’nin şubat ayında 200 bin tona ve geçen ocakta 250 tona kadar yükseltilmişti.