Türkiye'de ilk kez kripto paraya haciz konuldu

Türkiye'de 5 milyondan fazla kişi kripto para borsasında yatırım yapıyor ve ilk defa bir kripto paraya haciz konuldu. 60 bin lira değerindeki kripto para hesabı bloke edildi.

CNN TÜRK'ten Ceylan Sever ile Ümit Sertabipoğlu'nun haberine göre konuyla ilgili konuşan Avukat Tevfik Kerem Bilen, "Şu anda hukukumuzda bununla ilgili bir düzenlenme yok. fakat icra müdürlüklerine teknik alt yapı sağlanırsa elektronik cüzdan verilirse bu mümkün olur kanaatindeyim. Daha önce kripto para borsasında TL hesabının haczedildiğini görmüştük. Ancak bu kez ilk defa bir kripto para haczedildi" açıklamasında bulundu. Bilen, şunları kaydetti: