Çayda taban fiyat teklifi AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca’nın Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunduğu, çayda taban fiyatı içeren yasa teklifinin genel kurulda görüşülmesi talebi AK Partili ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Çay üreticilerinin zor durumda olduğunu ve taban fiyat uygulaması talep ettiklerini belirten CHP’li Karaca 2019 yılında TBMM’ye sunduğu Çay Kanunu’nda değişiklik içeren yasa teklifi üzerine konuştu. Karaca, üreticilerin taban fiyat talebine ilişkin şunları söyledi:

“2019’da 3 TL, 04 kuruş teşvikle beraber Tarım Orman Bakanlığı tarafından taban fiyatı belirlenmiş. Çayın günlük toplayıp anında teslim edilmesi gerekirken ÇAYKUR’un kontenjan uygulaması nedeniyle teslim edemedikleri için tüccara vermek zorunda kalmış, açıklanan 3,03 TL fiyat yerine 1 lira 70 kuruştan çaylarını satmak zorunda kalmışlar. 2020 yılında 3 TL 40 kuruş olarak belirlenmiş yine kontenjana takıldıkları için 1 lira 80 kuruştan satmak zorunda kalmışlar. Tüccara yarısından az fiyata satmak zorunda kaldılar."

Çayda taban fiyat uygulamasına geçilmesini talep eden, belirlenen taban fiyatın altında ne ÇAYKUR’un ne de özel işletmelerin çay alımı yapmaması gerektiğini ifade eden Karaca, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Çay üreticilerimiz diyor ki; 2018 gitti, 2019, 2020 elimizden gitti, en azından 2021 elimizden kayıp gitmesin. Çay kanunun çıkacağı da yok. Siyasi partiler bu teklifi kabul etsin ki 2021 yılında en azından zararımız maliyetler kadar karşılanmış olsun. Çay üreticilerimizin talebidir, kanun teklifinin kabul edilmesidir. Çayda taban fiyat uygulamasının yasallaşması ve bu taban fiyat altında alımın yasaklanması talep ediliyor.”

CHP’nin Meclis’e getirdiği Çay Kanunu’nda değişiklik teklifinin Genel Kurul’da görüşülmesi teklifi Cumhur İttifakı’nı oluşturan AK Partili ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.