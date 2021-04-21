Suudi Arabistan, fabrikaların özelleştirmesini tamamladı

Suudi Tahıl Örgütü (SAGO) tarafından dün yapılan açıklamada, İkinci Değirmencilik Şirketi'nin 2.13 milyar riyale (568 milyon dolar) Abdulaziz Al-Ajlan Sons Ticaret ve Emlak Şirketi, Al-Rajhi Uluslararası Yatırım Şirketi ve Nadec and Olam Uluslararası Şirketi'ne (OLSAM.SI) satıldığını açıkladı.
Yapılan yazılı açıklamada, Dördüncü Değirmenlik Şirketi'nin ise 859 milyon riyale Alana International Alliance, Abdullah Al-Othaim Marketler Şirketi'ne (4001.SE) ve Birleşik Yem Sanayi Şirketi'ne satıldığı belirtildi.
Satışın, krallığın ekonomiyi petrolden ayırmayı amaçlayan 2030 vizyonu kapsamında gerçekleştirdiği belirtildi.
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