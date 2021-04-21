Suudi Arabistan, fabrikaların özelleştirmesini tamamladı

Suudi Tahıl Örgütü (SAGO), ikinci ve dördüncü değirmencilik şirketlerinin yüzde 100 hissesini sattığını ve böylelikle daha önce açıklanan bir özelleştirmeyi tamamladığını söyledi.

Suudi Tahıl Örgütü (SAGO) tarafından dün yapılan açıklamada, İkinci Değirmencilik Şirketi'nin 2.13 milyar riyale (568 milyon dolar) Abdulaziz Al-Ajlan Sons Ticaret ve Emlak Şirketi, Al-Rajhi Uluslararası Yatırım Şirketi ve Nadec and Olam Uluslararası Şirketi'ne (OLSAM.SI) satıldığını açıkladı.

Yapılan yazılı açıklamada, Dördüncü Değirmenlik Şirketi'nin ise 859 milyon riyale Alana International Alliance, Abdullah Al-Othaim Marketler Şirketi'ne (4001.SE) ve Birleşik Yem Sanayi Şirketi'ne satıldığı belirtildi.

Satışın, krallığın ekonomiyi petrolden ayırmayı amaçlayan 2030 vizyonu kapsamında gerçekleştirdiği belirtildi.