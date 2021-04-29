Selvi anlattı: Erdoğan'ın esnafla iftarında ne konuşuldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın esnaf temsilcileriyle yaptığı iftarla ilgili TESK Başkanı Bendevi Palandöken'le konuşan Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, burada konuşulanları aktardı.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tam kapanma kararını açıkladığı kabine toplantısının ardından esnaf temsilcileriyle iftar yaptığını hatırlattı.

Yazısının 'Erdoğan'ın esnafla iftarında ne konuşuldu?' başlığıyla yayımlanan bölümünde "Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un da hazır bulunduğu iftarla ilgili olarak TESK Başkanı Bendevi Palandöken'i aradım" bilgisini veren Selvi, şöyle devam etti: