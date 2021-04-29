Selvi anlattı: Erdoğan'ın esnafla iftarında ne konuşuldu?

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tam kapanma kararını açıkladığı kabine toplantısının ardından esnaf temsilcileriyle iftar yaptığını hatırlattı.
Yazısının 'Erdoğan'ın esnafla iftarında ne konuşuldu?' başlığıyla yayımlanan bölümünde "Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un da hazır bulunduğu iftarla ilgili olarak TESK Başkanı Bendevi Palandöken'i aradım" bilgisini veren Selvi, şöyle devam etti:
- "Bendevi Palandöken, 'Cumhurbaşkanı zincir marketlerin pazar günü açılmayacağını açıkladıktan sonra bizimle iftara geldi. 'Efendim biz asıl iftarı verdiğiniz müjde ile yaptık' dedim” dedi. Erdoğan tebessüm etmiş. 'Mahalle bakkalı bizim kültürümüzün bir parçasıdır. Mahalle bakkalını yaşatmamız lazım. Ahilik kültürünü devam ettirmemiz lazım' demiş.
- Bendevi Palandöken en tecrübeli başkanlardan biri. İftarı fırsata çevirip, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a esnafların talepleriyle ilgili 12 maddelik bir mektup iletmiş. Aradığımda Ticaret Bakanı Mehmet Muş'la bu öneriler ile ilgili olarak yaptığı görüşmeden çıkıyordu."
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