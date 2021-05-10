Binance, para çekmeyi geçici olarak durdurdu

Kripto para borsası Binance para çekimlerinin geçici olarak durdurulduğunu ve ekiplerin konu üzerinde çalıştığını açıkladı

Kripto para Borsası Binance, para çekimlerinin geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.

Binance Global'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi.

"Tüm para çekme işlemleri Binance'da geçici olarak askıya alındı. Ekibimizin üzerinde çalıştığından emin olabilirsiniz. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler ve sabrınız için teşekkür ederiz."

If you submit a withdrawal request it will be added to a queue, but until this issue is resolved it will not be processed. — Binance (@binance) May 10, 2021

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Açıklamanın devamında, "Bir para çekme talebi gönderirseniz, bir kuyruğa eklenecektir, ancak bu sorun çözülene kadar işleme alınmayacaktır" denildi.

Binance bugün TSİ 14:00’te popüler kripto para Shiba Inu’yu (SHIB) listeleyeceğini duyurmuştu.