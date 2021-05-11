Merkez Bankası PPK toplantı özetinde 'sıkı duruş' vurgusu

Merkez Bankası, 6 Mayıs'ta faizlerde değişikliğe gitmediği Para Politikası Kurulu'na ilişkin toplantı özeti metnini yayımladı.

6 Mayıs toplantısına ilişkin özet metninde TCMB, "Sıkı parasal duruş; enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve finansal piyasa gelişmeleri bağlamında dışsal ve geçici oynaklıklara karşı önemli bir tampon işlevi görecektir" ifadelerini kullandı.

Dünay'nın haberine göre PPK toplantı özeti şu metni şöyle:

'Enflasyon gelişmeleri'