Kripto para yatırımcıları, Elon Musk'a karşı yeni para birimi üretti: STOPELON

Kripto para yatırımcıları, Elon Musk'ın Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarla piyasalarda yarattığı dengesizliğe karşı 'STOPELON' isimli bir platform ve aynı ismi taşıyan bir kripto para birimi kurdu. Yatırımcılar, böylelikle Musk'tan 'intikam almaya' hazırlanıyor.

"Elon Musk, Twitter hesabından kripto para piyasasını sorumsuzca manipüle ettiği için kötü bir şöhrete sahip. Bu saçmalık! Narsist bir milyarder olan ve her zaman olmaya devam edecek Musk, insanların portföyleriyle oynuyor. 'Yeter' diyoruz" açıklamasında bulunan STOPELON, platformla aynı isimde yeni bir kripto para birimi ürettiklerini duyurdu.

Sadece bir hareket değil, aynı zamanda gerçek bir kripto para birimi olan STOPELON, tıpkı bitcoin veya Musk'ın favori Dogecoin'i gibi satın alınabilir ve takas edilebilir.

Binance Akıllı Zincirinde işlem gören br token olarak ortaya çıkan STOPELON, son 24 saatte yüzde bin 800 değerl kazandı.

Bitcoin stabilises as Musk backlash spawns new crypto 'stopelon' https://t.co/FLGnnBQCpw — Yahoo Finance UK (@YahooFinanceUK) May 18, 2021

​Öte yandan, bu yeni kripto parayı edinme süreci karmaşık olsa da, yatırımcıların Musk'a karşı nefretinin bir hareketle yoğunlaşmasına yol açacak ve başarısı tamamen yatırımcıların ne kadar satın alacağına bağlı olacak.

Yatırımcılar açısından 'bardağı taşıran son damla' ise, '2021 Great Doge' aldatmacası oldu. Dogecoin'i aylarca öven Musk, bu para birimini aylarca övdü ve Dogecoin ile finanse edilecek bir SpaceX ay uydusunu ilan etmeye kadar ileri gitti.

SpaceX, gelecek yıl fırlatacağı Ay uydusunun tüm giderlerinin Dogecoin ile finanse edileceğini açıklamıştı.