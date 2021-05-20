Bakan Karaismailoğlu'ndan geçiş ücretlerinde yapılan fiyat artışı açıklaması: Zam değil güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın geçiş ücretlerine yapılan fiyat artışıyla ilgili sorusunu yanıtladı. Karaismailoğlu, "Bu durum, geçiş ücretlerine uygulanan bir zam olmayıp sözleşmenin gereği olarak yapılan güncellemelerdir" yanıtını verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın köprü ve otoyol geçiş ücretlerine hangi kriterlere göre zam yapıldığı sorusuna yanıt verdi.

Sözcü gazetesinden Veli Toprak'ın haberine göre Karaismailoğlu, "Geçiş ücretleri döviz kuru üzerinden yapılan hesaplamalar ile Türk Lirası olarak uygulanmaktadır. Bu durum, geçiş ücretlerine uygulanan bir zam olmayıp sözleşmenin gereği olarak yapılan güncellemelerdir" ifadesini kullandı.

Başarır ise, Karaismailoğlu'nun verdiği yanıta ilişkin yaptığı açıklamada "Bakan vatandaşlara müşteri gözüyle bakıyor. 7 soruluk önergemize vermiş olduğu iki satırlık yanıtta, köprü ve otoyol araç geçiş ücretlerinde bir zam yapılmadığını, döviz kuru üzerinden hesaplanıp, Türk Lirası olarak uygulandığını belirtmiş" dedi. Başarır, şöyle devam etti: