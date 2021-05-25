Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan nefes kredisi ve kripto düzenlemesi hakkında açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan Lütfi Elvan nefes kredisinde detayların bu hafta açıklanacağını belirtti. Elvan kripto düzenlemesinin de kısa sürede biteceğini ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye’nin yıl sonu cari açık beklentisinin 22-25 milyar dolar arasında olduğunu söyledi. Pandemi sürecinde verilen destek tutarının milli gelire oranının krediler hariç yüzde 3’ü aşacağını ifade eden Elvan, bankacılık sektörüyle ilgili olarak da bilişim, savunma ve enerji alanlarında kredi tahsis süreçlerinin değişeceğini belirtti.

Bloomberg ile gerçekleştirdiği mülakatta gündeme ilişkin değerlendirmeler yapan Elvan, turizm ile ilgili hedeflerin gerçekleşmemesi durumunda bunun cari açığı nasıl etkileyeceği sorusunu yanıtlarken, “Ödemeler dengesi tarafında bir sorun görmüyoruz” dedi. Aşılama sürecinin önümüzdeki ay hızlanmasıyla birlikte turizmde de bir canlanma beklediklerini anlatan Elvan, “İlk kez Türkiye olarak 200 milyar dolar ihracata ulaşacağımızı öngörüyoruz. Yıl sonu için 22 milyar dolar ile 25 milyar dolar arasında bir cari açık bekliyoruz” dedi.

'İstihdam teşvikleri revize edilecek'

Pandemi sürecinde artan işsizlik baskısı ve buna karşı atılacak adımları da değerlendiren Elvan, kısa çalışma ödeneği, işsizlik ödeneği, nakdi ücret desteği ve normalleşme desteği kapsamında toplam 9 milyon 546 bin kişiye 55 milyar TL tutarında destek sağlandığını, haziran sonu itibarıyla bu rakamın 67,5 milyar TL’ye ulaşacağını söyledi. İstihdamı iyileştirmeye yönelik adımların beş başlıkta atılacağını anlatan Elvan, istihdam teşviklerinin revize edileceğini, ek istihdama finansman desteği verileceğini, istihdam taahhüdünü yerine getiren firmaya her bir istihdam için 1 yıllık SGK ve İşsizlik Sigortası primlerinin kredi faiz bakiyesinden düşüleceğini anlattı.

Türkiye’nin büyüme hedefleri konusunda “Türkiye’nin ekonomik politikalarının yönü ve hedefi bellidir. Piyasalar bize güvensin, sanayicimiz güvensin, halkımız bize güvensin” ifadesini kullanan Elvan, “Temel önceliğimiz büyümenin kaliteli, dengeli ve istikrarlı bir patikada oluşması. Elbette zorlukların da farkındayız bu zorlukların hiçbirisi aşılamayacak nitelikte değil, kırılgan tarafları hızla onarıp güçlü yönlerimizi daha da perçinleyeceğiz” dedi.

'Pandemi destekleri milli gelirin yüzde 3'ünü aşacak'

Pandemi sürecinin merkezi yönetim bütçesine bugüne kadar getirdiği yükün yaklaşık 79 milyar TL olduğunu, bu rakamın yıl sonunda 109 milyar TL’ye ulaşabileceğini belirten Elvan, “Merkezi Yönetim Bütçesi, İşsizlik Sigortası ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Destek Fonu’ndan toplam 136 milyar TL harcadık. Yıl sonuna kadar da bu tutar 182,7 milyar TL’ye ulaşmış olacak. Bahsettiğim bu tutarın milli gelirin %3’ünü aşmasını bekliyoruz” diye konuştu. Elvan, 315 milyar TL’ye ulaşan kredi paketleriyle sağlanan desteğin de milli gelirin yüzde 6’sına ulaştığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son kabine toplantısında sözünü ettiği nefes kredisi ile ilgili çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiğini, detayların bu hafta açıklanacağına işaret eden Elvan, “Kullandırılacak kredinin öncekilerden farkı, sadece ciro kaybı yaşayan işletmeleri odağına alması olacak. Alınan kredinin doğrudan firmanın ihtiyaçları için kullanılmasını temin edecek bir takım düzenlemelerimiz olacak” dedi.

Kredi Düzenlemesi

Bakan Elvan, bankacılık sektörüyle ilgili atılacak adımlara yönelik soruyu yanıtlarken de aktif kalitesinin artırılması konusunda bugüne kadar atılan adımlara değindi.

Önümüzdeki süreçte katma değer üretme ve istihdam oluşturma potansiyeli bulunan firmaların rehabilitasyonu için sorunlu alacak varlık fonları kurulması, varlık yönetim şirketlerinin kapasitelerinin güçlendirilmesi gibi adımlar atılacağına işaret eden Elvan, “Bankalaların yüksek teknolojiye dayalı, bilişim, savunma sanayi veya enerji gibi kritik sektörlerin finansmanında ticari krediler için uyguladıkları geleneksel teminata dayalı kredi tahsis süreçlerinde değişikliğe gidilmesi yönünde bir takım çalışmalar var” diye ekledi.

Kripto Vergilendirmesi

Elvan’la mülakatın gündeminde, son dönemde sıkça konuşulan kripto para piyasasına ilişkin yürütülen çalışmalar da vardı. Kendi bakanlığının koordinasyonunda çalışmaların sürdüğünü belirten Elvan, farklı ülke uygulamalarının da incelendiğini anlattı. Elvan, “Üzerinde çalıştığımız alanlar ise; kripto varlık ile çeşitlerinin tanımlanması, bu varlıkların ortaya çıkarılması, ihracı ve dağıtılması, alım satım yapan platformların uyması gereken ilke ve esasların belirlenmesi, varlık saklama hizmetinin hangi şartlarda kimler tarafından yapılabileceği, vergilendirme politikasının nasıl olacağı, hangi kripto varlık çeşidi için hangi kurumun düzenleme yapma ve yaptırım uygulama yetkisinin olacağı, özellikle suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanında bu alanın kullanılmasının engellenmesi gibi geniş bir alanı kapsıyor” değerlendirmesini yaptı.

Çalışmanın kısa sürede tamamlanacağını duyuran Elvan, “Ancak ben şunu söylemek de istiyorum; vatandaşlar, tasarruflarını değerlendirirken, yönetemeyecekleri riskleri almamalı” dedi.