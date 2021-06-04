Merkez Bankası enflasyonda tam kapanma etkisine dikkat çekti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) önemli bölümünde tam kapanma tedbirlerinin uygulandığı mayıs ayına ilişkin fiyat gelişmeleri değerlendirmesini yayımladı.
TCMB değerlendirmesinde yıllık enflasyonun enerji ve temel mal gruplarında gerilediğine, gıda grubunda yatay seyrettiğine, hizmet grubunda ise yükseldiğine dikkat çekti.
Mayıs ayında enerji fiyatlarının, Türk lirası cinsinden petrol fiyatlarındaki gelişmelere ek olarak eşel mobil sisteminin uyarlanması ve tavan fiyat uygulamasının kaldırılmasıyla yükseldiğini belirten TCMB yüksek baz nedeniyle bu gruptaki yıllık enflasyonunun gerilediğini ifade etti.
TCMB'nin değerlendirmesine göre hizmet grubu enflasyonunun seyrinde kapasite kısıtlarına bağlı olarak yüksek fiyat artışı sergileyen ulaştırma hizmetleri etkili oldu.
Mayıs'ta emtia fiyatlarındaki yükselişin genele yayılarak hızlandığını belirten TCMB Türk lirası cinsinden ithalat fiyatlarındaki gelişmeler ile bazı ürünlerde süregelen arz kısıtlarının etkisiyle üretici fiyatlarındaki hızlı artış eğiliminin devam ederek maliyet baskıları etkisini sürdürdüğünü belirtti.
Aylık Fiyat Gelişmeleri - Mayıs 2021 https://t.co/K7zwpmNsJC pic.twitter.com/udVz3U0m27— Merkez Bankası (@Merkez_Bankasi) June 4, 2021
TCMB'ye göre bu gelişmelerle, çekirdek enflasyon eğilimi bir miktar gerilemekle birlikte yüksek seviyelerini korudu.
Mayısta enflasyon beklentinin altında kaldı
Mayıs ayında tüketici fiyatları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16.59 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre Mayıs ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0.89 artış kaydetti. Çekirdek enflasyon da yüzde 16.99 oldu.
Mayısta üretici fiyatlarındaki yükseliş ivmesi ise devam etti. Mayısta üretici fiyat endeksi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 38.33 arttı. Aylık bazda artış ise yüzde 3.92 oldu. Üretici enflasyonu ile tüketici enflasyonu arasındaki makas Mayıs ayında 21.74 puanla rekor seviyeye yükseldi.
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