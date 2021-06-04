Merkez Bankası enflasyonda tam kapanma etkisine dikkat çekti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mayıs ayına ilişkin fiyat gelişmeleri değerlendirmesini yayımladı. TCMB'nin değerlendirmesinde mayıs ayındaki kapanmaya bağlı olarak faaliyetin kesintiye uğradığı bazı kalemlerde fiyat artışlarının düşük seyrettiği ifade edildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) önemli bölümünde tam kapanma tedbirlerinin uygulandığı mayıs ayına ilişkin fiyat gelişmeleri değerlendirmesini yayımladı.

TCMB değerlendirmesinde yıllık enflasyonun enerji ve temel mal gruplarında gerilediğine, gıda grubunda yatay seyrettiğine, hizmet grubunda ise yükseldiğine dikkat çekti.

Mayıs ayında enerji fiyatlarının, Türk lirası cinsinden petrol fiyatlarındaki gelişmelere ek olarak eşel mobil sisteminin uyarlanması ve tavan fiyat uygulamasının kaldırılmasıyla yükseldiğini belirten TCMB yüksek baz nedeniyle bu gruptaki yıllık enflasyonunun gerilediğini ifade etti.

Mayıs ayındaki kapanmaya bağlı olarak faaliyetin kesintiye uğradığı bazı kalemlerde fiyat artışlarının düşük seyrettiği vurgusunu yapan TCMB bu kapsamda, döviz kuru gelişmelerine karşın, giyim sektörü başta olmak üzere temel mal enflasyonunun ılımlı bir seyir gösterdiğini belirtti

TCMB'nin değerlendirmesine göre hizmet grubu enflasyonunun seyrinde kapasite kısıtlarına bağlı olarak yüksek fiyat artışı sergileyen ulaştırma hizmetleri etkili oldu.

Mayıs'ta emtia fiyatlarındaki yükselişin genele yayılarak hızlandığını belirten TCMB Türk lirası cinsinden ithalat fiyatlarındaki gelişmeler ile bazı ürünlerde süregelen arz kısıtlarının etkisiyle üretici fiyatlarındaki hızlı artış eğiliminin devam ederek maliyet baskıları etkisini sürdürdüğünü belirtti.

TCMB'ye göre bu gelişmelerle, çekirdek enflasyon eğilimi bir miktar gerilemekle birlikte yüksek seviyelerini korudu.

Mayısta enflasyon beklentinin altında kaldı

Mayıs ayında tüketici fiyatları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16.59 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre Mayıs ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0.89 artış kaydetti. Çekirdek enflasyon da yüzde 16.99 oldu.

Mayısta üretici fiyatlarındaki yükseliş ivmesi ise devam etti. Mayısta üretici fiyat endeksi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 38.33 arttı. Aylık bazda artış ise yüzde 3.92 oldu. Üretici enflasyonu ile tüketici enflasyonu arasındaki makas Mayıs ayında 21.74 puanla rekor seviyeye yükseldi.