ATO’dan tek oranlı KDV önerisi

ATO Başkanı Gürsel Baran, KDV sistemindeki farklı oranların bazı sektörlerde, uygulamada karmaşaya neden olduğunu belirterek, "Tek oranlı KDV sistemi işletmelerin rekabet gücünü artıracaktır" dedi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ı makamında ziyaret etti.

Ankara Ticaret Odası’nın çalışmaları hakkında bilgi veren Baran, ATO’nun 160 bin üyesinin temsil edildiği 67 meslek komitesi üyelerinin sektörel toplantılarda kayda geçirdiği, ticaretin gelişmesine yönelik konu ve sorunları ile çözüm önerilerinin yer aldığı bir dosyayı Bakan Elvan’a sundu.

Vergi uygulamaları konusunda önerilerini sıralayan Baran, Katma Değer Vergisi (KDV) sistemindeki farklı oranların bazı sektörlerde uygulamada karmaşaya neden olduğunu söyledi. Baran, "Aynı sektör içinde girdiler ve nihai ürünler üzerindeki KDV oranları farklılık arz ediyor. Vergide genellik ilkesine uygun, tek oranlı KDV sistemi işletmelerin rekabet gücünü artıracaktır" diye konuştu.

Baran, 150 metrekare üzerindeki konutlar ile ticari ofislerde KDV oranının yüzde 18, 150 metrekare ve altı konutlarda yüzde 1 olarak uygulandığını belirterek, tek oranlı KDV uygulamasının inşaat sektörüne fayda sağlayacağını söyledi.

Müteahhitlerin tapu harcı sorunu

Müteahhitlerin yüzde 70’e yakının kat karşılığı inşaat yaptığını hatırlatan Baran, inşaat tamamlanıncaya kadar dairelerin bir kısmını satıldığını, inşaat tamamlandığında müteahhitin kendi payına düşenleri mal sahibinden aldığını belirtti.

ATO Başkanı Baran, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Müteahhitlerimiz yüklenici olarak üstlendiği sorumluluğun karşılında kendi dairelerinin tapusunu alırken, yeni bir gelir elde etmediği halde tapu harcı ödemek durumunda kalıyor. O daireyi sattığında da yeni bir gelir elde etmiş gibi gelir vergisi durumunda kalıyor.”

Tapu harçlarının emlak değerinin binde 40’ı oranından aşağı çekilmesinin gayrimenkul değerlemedeki gerçek beyanları yükselteceğini ifade eden Baran, ticari işletmeler için ruhsat planlaması yapılmasının ülke ekonomisinin verimlilik düzeyini artıracağını belirtirken, ekonomi ve istihdamın lokomotifi olan inşaat sektöründeki hammadde fiyat artışlarına da dikkat çekti.

Kamunun reel sektöre rakip olarak piyasada yer almaması gerektiğini söyleyen Baran, "Devlet özel sektöre rakip olmamalı, buna karşın, devletin, serbest piyasa koşulları ve rekabete zarar vermeden, düzenleyici ve denetleyici rolü kuvvetlendirilmelidir" dedi.