Deloitte: Büyük Rus şirketleri arasında kötümserlik seviyesi minimum seviyeye düştü

Rusya'da büyük ve orta ölçekli işletmeler arasında kötümserlik düzeyinin minimuma düştüğü ve şirket yöneticilerinin büyük çoğunluğunun işletmelerinin finansal beklentileri konusunda iyimser oldukları bildirildi.

Uluslararası denetim firması Deloitte'nin yaptığı araştırmaya göre, Rusya'da büyük ve orta ölçekli işletmeler arasında kötümserlik düzeyi yüzde 4 gibi düşük bir seviyeye gerilerken, şirket yöneticilerinin yüzde 56'sı işletmelerinin finansal beklentileri konusunda iyimser.

Rus iş insanlarının artık Kovid-19 salgınını ‘iş gelişiminin önündeki temel engel’ olarak görmediklerine vurgu yapılan Deloitte uzmanlarının raporunda, "Rus iş dünyası temsilcilerinin, Kovid-19 salgınının neden olduğu krizin aşıldığından emin oldukları söylenebilir" ifadelerine yer verildi.

Daha önce, Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov ile bir araya gelen Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yol açtığı sonuçların tamamının aşılmamış olmasına rağmen Rusya'nın ekonomisinin toparlanma sürecinde olduğunu ifade etmişti.